Volvo Otomobillere Üst Düzey Güvenlik Geliyor!

Volvo otomobiller için yüksek güvenlik sistemi duyuruldu. Volvo markasının araçlarına ekleyeceği hız sınırı ve Care Key sayesinde yüksek hız nedeniyle meydana gelebilecek kazaların azalması bekleniyor. Yeni özelliklere ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Volvo Otomobillere 180 km/s Hız Sınırı ve Care Key Eklenecek

Aşırı hız, trafikte yaşanılan hayat kayıplarının en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Bu sebepten ötürü çok sayıda ülkede hız sınırları yer alıyor. Buna rağmen her yıl milyonlarca insan, aşırı hız nedeniyle ceza alıyor. Birçok otomobilde bulunan güvenlik teknolojisi, bir kaza durumunda ciddi yaralanmaları ve hayat kayıplarını engellemek için yeterli değil.

Gerçekleştirilen araştırmalar, insanların genel anlamda hızın ne kadar tehlikeli olduğunu anlamadıklarını gözler önüne seriyor. Bununla birlikte çok sayıda kişi arabasını çok hızlı kullanıyor. Yüksek hızın yanı sıra alkol kullanımı ve dikkat dağınıklığı da trafik kazalarının meydana gelmesine olanak sağlıyor.

Volvo Cars, trafikte meydana gelebilecek ciddi yaralanma ve hayat kayıplarını önlemeye yardımcı olmak için geçtiğimiz yıl araçlarına bir hız sınırı getirmişti. Şirket, şimdi her yeni aracında maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandıracak. Firmanın yeni güvenlik özellikleri yalnızca hız sınırı ile sınırlı değil. Hız sınırının yanı sıra her Volvo marka arabada Care Key yer alacak.

Kullanıcılar, Care Key özelliği sayesinde hız sınırı koyma gibi çeşitli sınırlamalar uygulayabilecek. Yeni özellik otomobil kullanma konusunda deneyimsiz kişiler için bu özellik oldukça kullanışlı olacaktır. 180 km/s hız sınırlaması ve Care Key uygulamasının trafikte meydana gelebilecek kazaları önemli ölçüde azaltması hedefleniyor.

Volvo Cars Güvenlik Merkezi Başkanı Malin Ekholm, yaptığı açıklamada, “Bir otomobil üreticisinin trafik güvenliğini artırmaya yardımcı olma sorumluluğu taşıdığını düşünüyoruz. Hız sınırlama teknolojimiz ve onun başlattığı diyalog bu düşünceye uygun düşüyor. Hız sınırı ve Care Key, insanların hızın tehlikeli olduğunu anlamalarına ve bunu yansıtmalarına yardımcı olurken, ayrıca iç rahatlığı sağlıyor ve iyi sürücü davranışlarını da destekliyor" şeklinde konuştu.

Volvo marka arabalara gelecek 180 km/s hız sınırı ve Care Key isimli özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hız sınırlaması özellikleri araçlar için gerekli mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.