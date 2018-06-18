Volvo, Otonom Sürüş Teknolojisine Sahip Yat Tasarladı

Bir yatı iskeleye yanaştırırken yaşanabilecek olası aksilikler, maddi yönden çok pahalıya mal olabilir. Neyse ki İsveçli şirket Volvo Penta, hiçbir gemicinin yapamayacağı manevraları yapabilen ve en zorlu koşullardaki parkların dahi üstesinden gelen bir otonom yat tasarladı.

İsveçli otomotiv devi Volvo’nun yan kuruluşu olan Volvo Penta, motor ve denizcilik alanında faaliyet gösteren en saygın firmalardan bir tanesi. İlk deniz motorunu 1907’de üreten ve 1927 yılında da Volvo’nun ilk binek aracı motorunu imal eden şirket, otonom yat projesi ile gündemde.

Penta başkanı Björn Ingemanson, geliştirdikleri otonom yatın kendi kendine park edebilme özelliğine sahip olduğunu söylerken, hiçbir insanın denemeyeceği manevraları dahi yapabildiğini söyledi. Buna rağmen şirket, söz konusu sistemin süreci denetleyen bir insan olmadan çalıştırılmak üzere tasarlanmadığının altını çiziyor.

Sistem ilk olarak yarış gemilerinin demirlemiş olduğu Göteborg'daki Volvo Okyanus Yarışı'nın İsveç ayağı sırasında gösterildi. Volvo Penta'nın yatı, toplam uzunluğu 72.6 fit olan iki Volvo Ocean 65 yatının arasına yanaştı. Videoda gördüğünüz gibi, kaptan sadece sistemi çalıştırıyor ve daha sonra yatın oldukça dar olan bu alana park etmesini bekliyor.

Öte yandan Volvo Penta’nın geliştirdiği bu sistem türünün ilk örneği değil. Daha önce İtalyan denizcilik şirketi Astra Yacht teknelerin dar alanlara girmesine yardımcı olabilecek "Tekne Park Yardımı" sistemini tanıtmıştı.

Denizdeki yolculukların herkes için daha kolay ve daha güvenli hale getirilmesi adına yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini belirten Volvo Penta, sistem üzerindeki geliştirmelerin sürdüğünü kaydetti.