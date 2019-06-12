Volvo ve Uber Tam Otonom Araçlarını Tanıttı

Volvo Cars ve Uber, 2016 yılında bir mühendislik anlaşması imzalayarak iş birliği yapmaya başlamıştı. Otonom sürüş özelliğine sahip bir otomobil geliştirmek üzere birlikte çalışan Volvo ve Uber, üretime hazır ilk otonom araçlarını tanıttı.

Daha önce birkaç otonom otomobil prototipi geliştiren Volvo ve Uber, tam anlamıyla otonom sürüş yeteneğine sahip ilk üretime hazır otomobilleri Volvo XC90 SUV ile karşımıza çıktı. Uber'in kendi kendine sürüş sistemi ile de uyumlu olan bu baz otomobilde, Uber'in ağındaki otonom sürüş özelliğine sahip araçların otonom bir sürüş paylaşım hizmeti sunabilmesine olanak tanınıyor.

Otonom sürüş yapabilen Volvo XC90 SUV’da, aracın birincil sistemlerinden herhangi biri arızalandığında, bunun için tasarlanan yedek sistemler hemen devreye giriyor ve gerekli durumlarda aracın durdurulması sağlanıyor. Bu sistemler arasında direksiyon, fren destek fonksiyonları ve batarya gücü için çeşitli yedekleme sistemleri gibi sistemler bulunuyor.

Volvo’nun dahili yedekleme sistemlerinin yanı sıra, Uber'in kendi kendine sürüş sisteminin kentsel bir ortamda güvenli bir şekilde çalışabilmesi ve manevra yapabilmesi için otomobilin içerisinde ve dışarısında pek çok sensör yer alıyor.

Tamamen kendi kendine gidebilen sürücüsüz Volvo XC90 SUV, 2016 yılında Volvo ile Uber arasında yapılan ticari anlaşmanın bir parçası olarak ortaya çıktı. Bugün tanıtılan ve tam otonom sürüş özelliklerine sahip şekilde üretime hazır olan bu otomobil, Volvo Cars'ın önümüzdeki yıllarda sunacağı otonom sürüşe hazır otomobiller için de önemli bir temel oluşturuyor.

Gelecekteki otonom sürüş özellikli otomobilleri için benzer bir otonom konsept otomobili baz model olarak kullanmayı planlayan Volvo Cars, 2020 yılının başlarında bu planını hayata geçirmeyi hedefliyor. SPA2 araç mimarisine sahip gelecek nesil Volvo modelleriyle birlikte tanıtılacak olan bu teknolojiler sayesinde, otoyollar ve çevre yolları gibi birçok alanda sürücüsüz otomobiller görebileceğiz.