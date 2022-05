Uzay Aracı Voyager 1, NASA'ya Gizemli Veriler Gönderiyor

NASA'nın Voyager 1'i fırlatmasından 45 yıl geçti ve Voyager 1, Güneş sistemimizin ötesindeki yolculuğuna devam ediyor ancak şimdi deneyimli uzay aracı, mühendislerini şaşırtan garip veriler göndermeye başladı.

NASA Çarşamba günü yaptığı açıklamada Voyager 1'in hâlâ düzgün bir şekilde çalıştığını belirtse de tutum artikülasyon ve kontrol sisteminden (kısaca AACS) gelen okumaların uzay aracının hareketleri ve yönü ile eşleşmediğini ve uzay aracının uzaydaki konumu hakkında kafa karıştırdığını öne sürdü. AACS, Voyager uzay aracının antenini tam gezegenimize doğrulttuğu için, çevresindeki yıldızlararası ortam hakkında NASA verilerini göndermesi adına gerekli bir teknoloji.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Voyager 1 ve 2'nin proje yöneticisi olan Suzanne Dodd yaptığı açıklamada "Böyle bir gizem, Voyager görevinin bu aşamasında oldukça önemli bir durum. Uzay aracının ikisi de neredeyse 45 yaşında, bu da görev planlayıcılarının beklediğinin çok ötesinde." dedi. NASA, Voyager 1'in ikizi olan Voyager 2 uzay aracının normal durumda olduğunu söyledi.

Güneş sistemimizdeki dış gezegenleri keşfetmek için 1977'de fırlatılan Voyager 1, beklentilerin çok ötesinde operasyonel kaldı ve Dünya'ya, yaptığı yolculuklar hakkında bilgi göndermeye devam ediyor. Öncü araç, Güneş sistemimizden ayrıldı ve 2012'de yıldızlararası uzaya girdi. Şu anda Dünya'dan 14,5 milyar mil uzakta, bu da onu en uzak insan yapımı nesne yapıyor.

(And remember: This is interstellar exploration. Solving mysteries takes time when messages to my team take nearly 20 hours to arrive!)