VR Teknolojisi ile Anıları Yeniden Canlandırmak Artık Mümkün

Sanal gerçeklik teknolojisi, günden güne daha fazla hayatımızın içine giriyor. Sanal gerçekliği en iyi yaşatan teknolojilerden biri de şüphesiz ki VR/AR gözlükler. Peki, sanal gerçeklik gözlükleriyle anıların yeniden canlandırabileceğini biliyor muydunuz?

Wist Lab tarafından geliştirilme sürecinde olan Wist: Immersive Memories isimli bir VR uygulaması, bir video görüntüsünü sanal dünyaya üç boyutlu olarak aktarabiliyor. Yani geçmişteki anılarınızı yeniden yaşamanız mümkün.

Bilim Kurgu Sahneleri Gerçek Oluyor

Your memories — how you remember them pic.twitter.com/eRwIK6xYTF — Wist: Immersive Memories (@WistLabs) February 21, 2023

Geçmişe ait görüntülerin anılar şeklinde hologram veya sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak üç boyutlu halde yeniden canlandırılması, ünlü Azınlık Raporu filmi dahil olmak üzere birçok bilim kurgu filminde karşımıza çıkmıştı. Ancak bu teknoloji sandığımızdan daha da yakın olabilir.

Wist tarafından geliştirilen uygulama, gündelik hayatta çektiğiniz görüntüleri işleyerek üç boyutlu bir çıktı yaratıyor. Bu sırada elde edilen görüntüler sanal gerçeklik gözlüğünüze ya da telefonunuzun AR uygulamasına aktarılıyor.

Görüntülerden de görebileceğiniz üzere bu teknoloji hala emekleme aşamasında. Özellikle aktarılan üç boyutlu görüntülerin kenarlarında bozulmalar saptanıyor. Ancak ilerleyen süreçte yapay zekanın da işin içine girmesiyle çok daha gerçekçi üç boyutlu anılar yaratılabileceği düşünülüyor.