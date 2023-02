VR Teknolojisi ile Anıları Yeniden Canlandırmak Artık Mümkün

Sanal gerçeklik teknolojisi, günden güne daha fazla hayatımızın içine giriyor. Sanal gerçekliği en iyi yaşatan teknolojilerden biri de şüphesiz ki VR/AR gözlükler. Peki, sanal gerçeklik gözlükleriyle anıların yeniden canlandırabileceğini biliyor muydunuz?

Wist Lab tarafından geliştirilme sürecinde olan Wist: Immersive Memories isimli bir VR uygulaması, bir video görüntüsünü sanal dünyaya üç boyutlu olarak aktarabiliyor. Yani geçmişteki anılarınızı yeniden yaşamanız mümkün.

