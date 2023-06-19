VR Başlıklara WhatsApp Desteği Geliyor!

WhatsApp'ın ana şirketi Meta, popüler mesajlaşma platformuna sanal gerçeklik (VR) başlıkları aracılığıyla erişim olanağı tanımak için çalışıyor. Şirketin kendi VR başlığı Quest, WhatsApp ile entegre olacak ve kullanıcılara uygulamayla etkileşim için benzersiz ve sürükleyici bir yol sunacak.

WhatsApp'ın VR başlıklarla entegrasyonu, WhatsApp ile ilgili haber ve güncellemeler için güvenilir bir kaynak olan WABetaInfo tarafından yayınlanan bir raporla gündeme geldi. Raporda Meta Quest VR başlığının WhatsApp Beta içindeki bağlı cihazlar bölümünde yer aldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu yeni destek, WhatsApp'ın platformunu VR teknolojisiyle entegre etmek için aktif olarak çalıştığını ve mesajlaşma uygulamasıyla uyumlu cihaz yelpazesini genişlettiğini gösteriyor.

VR Başlıkta WhatsApp Deneyimi Nasıl Olacak?

WhatsApp'ın işlevselliğinin VR başlıklara genişletilmesiyle, kullanıcılar kişileriyle yepyeni bir şekilde iletişim kurma fırsatına sahip olacak. İster sohbet, ister sesli arama, hatta görüntülü arama olsun, VR entegrasyonu platformda başkalarıyla iletişim kurma şeklinizi daha önce deneyim etmediğimiz noktalara taşıyabilir.

Entegrasyonun detayları ve kullanıma sunulacağı zaman çizelgesi açıklanmamış olsa da WhatsApp'ın VR başlık uyumluluğunu aktif olarak araştırıyor olması umut verici bir işaret.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.