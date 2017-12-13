Vücut Sıcaklığınızla Kripto Para Üretin

Hollanda’da kurulan yeni bir girişim, oldukça ilginç bir teknoloji geliştirmeye çalıştığını açıkladı. Institute of Human Obsolescence adı verilen bu girişim, insanların vücut sıcaklığıyla kripto para madenciliği yapmayı amaçladıklarını duyurdu.

Bugüne kadar robotların insanların işlerini yapmaya başlayacaklarına dair onlarca teori ortaya atılmıştı. Fakat hiçbiri, Institute of Human Obsolescence (IoHO) tarafından geliştirilmeye çalışılan teknolojiye dair fikir dahi yürütememişti. 2015 yılında Hollanda’nın Lahey kentinde kurulan ve o günden bu yana insan biyolojisi kullanılarak nasıl para üretilebileceği üzerine çalışmalar yapan girişim, en sonunda akla hayale gelmeyecek bir teknolojik gelişmenin altına imzasını attı.

İnsanların uyudukları sırada herhangi bir üretim gerçekleştiremediklerinin altını çizen IoHO, geliştirdiği bir giysiyle birlikte vücut sıcaklığını kullanılabilir enerjiye dönüştürmeyi başardı. Giysisine termodinamik bir jeneratör yerleştiren ekip, böylece vücut sıcaklığını elektriğe dönüştürdü ve bunu da kripto para madenciliği yapmak için kullanmaya karar verdi. İnsanlardan elde edilen elektrikle yatağınızın hemen başında bir bilgisayar çalıştıran ekip, bilgisayara kurdukları yapay zekayla da kripto para madenciliği işini gerçekleştirdiler.

Giysinin ortaya çıkmasından sonra 37 farklı insanla 212 saatlik denemeler yapan IoHO, 127,210 milivat elektrik üretmeyi başardı ve bu elektrikle çeşitli farklı kripto para birimlerinden 16,954 tane üretildi. Ortaya çıkan kripto paraların yüzde 80 gibi büyük bir kısmı “işçilere” verilirken, geri kalan kısmı da enstitüye kaldı. Gelecekte daha efektif ürünler üreterek, uyku dışında da vücut ısısından elektrik üretmeye çalışacaklarını söyleyen enstitü çalışanları, yaptıklarının geleceğin teknolojisi olduğunun da altını çizdiler.