Vücuttaki En Benzer İki Organ Beyin ve Testis Olabilir

Vücuttaki en benzer iki organ araştırmacıları şaşırttı. Karşı cinsi düşünmeye çok fazla zaman harcayan erkekler genellikle "yanlış kafayla düşünmekle" suçlanır. Ancak yeni çalışma, insan beyninin en çok testisler ile protein benzerliği gösterdiğini ortaya koyuyor.

Portekiz'deki Aveiro, Porto Üniversitesinden ve Birleşik Krallık'taki Birmingham Üniversitesinden bir araştırma ekibi, insan vücudunda beyin ve testisin en fazla ortak proteine ​​​​sahip olduğunu buldu. Royal Society Open Biology dergisinde yayınlanan makalelerinde grup, dokular arasındaki protein benzerliklerini açıkladı.

Beyin ve testisin protein benzerliği şaşırttı

Yeni bir araştırma kapsamında uzmanlar, vücudun farklı bölümleri tarafından üretilen proteinleri analiz etmeyi ve daha sonra benzerlikleri görmek için karşılaştırmayı içeren bir çalışma başlattılar.

Araştırmacılar protein konusunda beyin ve testisler arasındaki benzerliğin en üst seviyede olduğunu fark ettiler. 13.442 tane ortak protein olduğunu söyleyen araştırmacılar, bu bulgunun, beyin ve testislerin vücuttaki herhangi bir organa kıyasla en yüksek sayıda geni paylaştığını gösterdiğini aktardı.

Ekip, ortak proteinlere odaklandı ve çoğunun doku ve iletişimin geliştirilmesinde yer aldığını buldu. Her iki organdan gelen proteinlerin yüksek miktarda enerji tükettiği düşünüldüğünde, bu bulgunun şaşırtıcı olmadığını öne sürüyorlar. Biri düşünmeyi işlemek için, diğeri her gün milyonlarca sperm üretmek için bu enerjiye ihtiyaç duyuyor.

Ayrıca testis ve sinir hücrelerinin, içlerinde yaratılan materyalin dış ortama taşınmasında rol oynadığını belirtiyorlar. Sperm hücreleri, döllenme faktörlerini ve nöronlar nörotransmiterleri hareket ettiriyor. Ek olarak sperm, kendi parçalarının bir yumurta ile kaynaşması ve döllenme yeteneği kazanmak adına enerji kullanıyor. Nöronlar ise hücreler arasında iletişime izin veren nöritler oluşturmak için yüksek enerjiye ihtiyaç duyuyor.

Tüm bunlara ek olarak bu araştırmanın sadece erkeklere özgü olduğunu düşünen kadınların yanıldığı belirtildi. Yumurtalıklar, spermler kadar enerji ihtiyacı duymuyor olsa da, kadın beyinleri ile uyum içerisinde.

Araştırmacılar ayrıca, iki organın ürettiği proteinler arasındaki benzerliklerin önemli bir nedeni olabileceğine dikkat çekti. Önceki araştırma çabalarının beyin bozuklukları ve cinsel işlev bozukluğu arasında bir bağlantıyı gösterdiğini söyleyen uzmanlar, bazı çalışmaların üretilen sperm kalitesi ile zeka arasında bir bağlantı olduğuna dikkat çekti. Eğer bu doğruysa, iki organ arasındaki bağlantıları daha iyi anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini öne sürüyorlar.