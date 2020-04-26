Vuhan’da Hiçbir Coronavirüs Hastası Kalmadı!

Çin'in Vuhan kenti, coronavirüs (covid-19) salgınının ilk ortaya çıkış noktası olarak biliniyor. Ancak şimdilerde Vuhan’daki hastanelerde tek bir coronavirüs hastasının bile kalmadığı, kentin bu salgından kurtulduğu belirtiliyor.

Vuhan'da Tüm Hastalar Taburcu Edildi

Bir basın toplantısı düzenleyen Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yeni tip coronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentindeki hastanelerde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.

Mi Feng, "Vuhanlı doktorların ve onlara yardım etmek için ülkenin her yanından gelen sağlık personelinin ortak çabaları sayesinde, 26 Nisan itibarıyla Vuhan'daki hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının sayısı sıfır oldu." diye konuştu.

Vuhan’ın yönetim merkezi olan Hubey eyaleti, 18 Nisan’da epidemiyolojik düzeyi düşük bölge ilan edilmişti. Ayrıca Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre de 24 Nisan’da Vuhan’daki hastanelerde 47 coronavirüs hastası mevcuttu.

Vuhan’da coronavirüs salgınının ilk ortaya çıkışından bu güne kadar 50 binden fazla vaka tespit edilmişti. Bu vakaların yüzde 93 iyileşmiş, 3 bin 869 kişi ise hayatını kaybetmişti.