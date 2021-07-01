Zırhlı Araç Vuran 4x4 Havan İlk Kez Yurt Dışına Satıldı

Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'ya ihraç ediliyor. BMC ve ASELSAN iş birliğiyle tasarlanan Vuran 4x4 Havan Aracı Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alıyor. Gelen son anlaşma haberine göre, Vuran 4x4 Havan'ın yurt dışındaki ilk sahibi sie Kosova olacak.

Türk savunma sanayisi firmalarından BMC ve ASELSAN ortaklığı kapsamında üretilen Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk yurt dışı satışı Kosova'ya gerçekleştirildi.

AA tarafından aktarılan satış raporuna göre, Türkiye'nin zırhlı kara aracı Türk güvenlik güçleri tarafından kullanıyordu. ASELSAN mühendislerince tasarlanan ve BMC güvenliğiyle üretilen yerli Vuran 4x4 Çok Amaçlı Zırhlı Araç, böylelikle ilk defa Balkanlar'da da göreve dahil edilmiş olacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ve operasyonel yeteneklerine yönelik istenilen dönüşleri doğrultusunda tasarlanan Vuran 4x4'ün geçtiğimiz günlerde atış testleri tamamlanmıştı. Bu testler sonucunda BMC ve ASELSAN iş birliğiyle üretilen Vuran 4x4 Havan Aracı güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmuştu.

Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'ya ihraç ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ve Türk mühendislerinin ürettiği yerli teknolojilerle hazırlanan çok amaçlı zırhlı kara aracı Türk Silahlı Kuvvetleri referansıyla ilk defa yurt dışına çıkartıldı. Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk ihracatı ise Kosova'ya gerçekleştirildi.

Son dönemde Balkanlar'a yönelik gerçekleştirdiği satış başarılarına bu şekilde bir yenisini ekleyen BMC, Vuran 4x4 Havan Aracı'nı Kosova Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında yurt dışı pazarına sunuyor.

BMC ve Kosova Savunma Bakanlığı arasında yapılan anlaşma kapsamında Vuran 4x4 Havan Aracı’ndan ilk olarak 2 adet üretileceği ve Kosova'ya teslim edileceği ifade edildi. Araçların seri üretim süreci BMC ve ASELSAN iş birliği dahilinde devam edecek.

Yerli helikopter Gökbey'in yeni prototipi havalandı

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir tarafından Twitter'da yapılan paylaşım kapsamında yerli Gökbey helikopterin testleri gün yüzüne çıkmıştı. Daha önceki prototiplere ek olarak üçüncü tasarımın da başarıyla kalkış yaptığını ifade eden Demir, sertifikasyon test faaliyetlerinden de bahsetti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter açıklamasında, "Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik. Durmak Yok Yola Devam" ifadelerini kullandı.