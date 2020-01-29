WABCO'dan Türkiye'ye Büyük Yatırım

Fren, otomasyon sistemi ve güvenlik teknolojileri üreten WABCO, ülkemize büyük bir yatırım yaptı.

WABCO, Türkiye'de Fabrika Açıyor!

İsviçre Merkezli WABCO, Türkiye’deki ilk fabrikasının temelini attı. Fabrika Sakarya'ya inşa edilecek ve ilk etapta 300 kişiye istihdam sağlanacak. Fabrikanın ikinci aşaması tamamlandığında ise 600 kişiye iş imkanı yaratılacak. Şirket fabrika için ilk etapta 20 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

Fabrikanın temel atma töreni, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier, WABCO’nun EMEA Bölgesi CEO’su Nick Rens, WABCO Türkiye Genel Müdürü Kâzım Eryılmaz, WABCO’nun Türkiye’deki partneri İntermobil Yönetim Kurulu Başkanı Nadine Perahya’nın katılımı ile gerçekleşti.

Fabrika ilk etapta 8 bin metrekare üzerine kurulacak ve 7 ayda tamamlanacak. WABCO, fabrikada fren körüğü, hidrolik fren, kampanalı fren, krank mili ve kompresör gibi ürünler üretecek. WABCO’nun EMEA Bölgesi CEO’su Nick Rens, “Sakarya fabrikasıyla, WABCO olarak Türkiye’nin sahip olduğu üretim ve mühendislik kabiliyetlerinden de faydalanabileceğiz. Bu sayede, WABCO’nun bölgedeki rekabet gücünü daha da artıracak, müşterilerimizle çok daha yakın bir bağ kurabilecek ve Türkiye'den Avrupa ve Orta Doğu'ya ürün akışını daha kolay sağlayabileceğiz“ dedi.