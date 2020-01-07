Wacom One Grafik Tablet Sektörünü Kurtarmaya Çalışacak

CES 2020 içerisinde yerini alan Wacom yeni grafik tablet modelini satışa sunuyor. Wacom One hakkında bilinen tüm detaylar haberimizde.

Wacom One Grafik Tablet Sektörünü Kurtarabilir mi?

Özellikle Apple iPad benzeri tabletler ile birlikte grafik tabletler eski cazibesini kaybetmeye başladı. Özellikle fiyat noktasında oldukça maliyetli bir yapıya bürünen grafik tabletler, çok profesyonel işler dışında tercih edilmemeye başladı desek bile yeridir. Wacom şimdiye kadarki en uygun fiyatlı grafik tablet modellerinden birisini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 399 dolar fiyat etiketine sahip olan Wacom One, 13.3 inç boyutunda bir ekrana sahip. Üstelik beklenmedik yeni bir uyumluluğa sahip. Windows ve macOS ile birlikte Android desteğini görüyoruz. Wacom şu aşamada iPhone uyumluluğu konusunda bir düşünceye sahip olmadıklarını söylüyor.

Ancak bu noktada dediğimiz gibi zaten iPad benzeri alternatifler bulunuyor. Hatta aynı argüman Android tabletler için de geçerli olabilir. Bu aşamada fiyatın halen fazla olduğu kanısındayım. Ancak yine de Wacom One, bilgisayarı olmayan buna karşın Android telefona sahip kişiler için uygun bir noktada olabilir. Bu noktada Autodesk SketchBook gibi uygulamalar öne çıkıyor.

Ne yazık ki Wacom One halen USB-C desteğine sahip değil. Cihazda HDMI ve USB girişleri var. Bu nedenle MacBook ve Android cihazlara bağlarken ayrıca bir ara kablo çözümü gerekecek. Az önce de bahsettiğimiz gibi 13.3 inç boyutundaki ekran Full HD çözünürlüğe sahip. Bu ekran yansımaları engelleyici mat film ile geliyor.

Bu modelin en azından fiyat noktasında daha geniş bir kitleyi hedeflediğini görüyoruz. Ek olarak Android desteği de önemli bir detay. Tüm bunlara karşın Wacom'un eski tekelliğini kaybetmeye devam edeceğini düşünüyorum.