Wakanda’nın Kralı Koptu Geliyor! Black Panther’den Bir Başarı Daha

Hollywood Reporter’a göre, Marvel Sinematik Evreni’nin son filmi Black Panther, tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı toplayan süper kahraman filmi oldu. The Avengers'ı resmen geride bırakan Wakanda’nın Kralı, Birleşik Devletler’de 600 milyon dolardan fazla hasılat toplayan yedi filmden biri olmayı başardı.

Şubat ayının ortalarında vizyona giren Black Panther, beklentilerin de üstüne çıkarak Marvel Sinematik Evreni'nin en iyi ikinci, tüm zamanların ise en iyi beşinci açılışını gerçekleştirmişti.

Ryan Coogler'ın yönettiği film, dünya genelindeki gişede, 1.2 milyar dolardan fazla hasılat elde etti ve geçen hafta Iron Man 3'ü geride bıraktı. Kilometre taşlarını bir bir geride bırakmaya devam eden Black Panther, sadece Wakanda’nın değil, Marvel Sinematik Evreni’nin de yeni kralı olmayı başardı.

200 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen ve neredeyse tamamı siyahi olan bir oyuncu kadrosuna sahip olan film hakkında, hem oyuncu profilleri hem de Wakanda gibi kurgusal bir yerde geçmesi sebebiyle ana akım kitlelere hitap edemeyeceğine dair endişeler vardı. Fakat gişe de elde edilen muazzam başarı, bu endişelerin yersiz olduğunu net bir şekilde kanıtladı.

Bununla birlikte, uzun zamandır beklenen Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) gelecek ay vizyona girecek. Avengers serisinin üçüncü filmi olacak Sonsuzluk Savaşı'nın, Black Panther’i geçip geçemeyeceği de büyük bir merak konusu.

Marvel Evreni’nin ötesinde, Disney'in yeni Star Wars filmini de unutmayalım. Star Wars’un unutulmaz karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alan Han Solo: A Star Wars Story 25 Mayıs’ta vizyona girecek.

Birbirinden dev yapımların mücadelesinde bakalım kazanan taraf kim olacak?

Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.