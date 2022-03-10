Sevilen dizi The Walking Dead final yapmaya hazırlanırken, dizinin yapımcıları Maggie ve Negan karakterlerine odaklanan bir spin-off dizisine yeşil ışık yaktı. Yeni bir Walking Dead dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan spin-off projesinin Maggie ve Negan’ın Manattan’da zombilerle karşılacağı bir yapım olacağı öğrenildi. Projenin adı ise ‘Isle of The Dead’ olarak açıklandı.

Walking Dead’in Spin-Off Serisi 2023’te Geliyor

Lauren Cohan ve Jeffrey Dean Morgan, şu anda ‘Isle of the Dead’ olarak adlandırılan spin-off projesi için geri dönecek. Altı bölümden oluşacak dizi, iki karakterin uzun zaman önce anakaradan kopmuş kıyamet sonrası bir Manhattan'a seyahat etmesini konu alacak.

Serinin 2023'te AMC ve AMC Plus'ta piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. AMC Networks eğlence ve AMC Studios başkanı Dan McDermott, ‘Bu, The Walking Dead etrafında inşa ettiğimiz genişleyen evren için çok büyük bir gün. Bu koleksiyona sadece başka bir ilgi çekici dizi eklemekle kalmıyor, aynı zamanda hayranların büyüdüğü, sonra da Lauren ve Jeffrey'nin parlak bir şekilde canlandırdığı, Maggie ve Negan'da aşka dönüştüğü iki unutulmaz karakter etrafında hikayemizi genişletiyor. Ayrıca, bir zombi kıyametinin merceğinden bakıldığında çok farklı bir anlam kazanan ikonik bir silüet ile Manhattan adasında bulunan bu evrenin bir köşesini keşfetmemize izin veriyor.’ dedi.

Eli Jorné, AMC'nin genel anlaşması kapsamında ‘Isle of the Dead’de yazar, baş yapımcı ve showrunner olarak görev yapıyor. Jorné, birkaç sezon boyunca ‘The Walking Dead’de yazar ve yardımcı yapımcı olarak çalışmıştı. Cohan ve Morgan, başrolün yanı sıra yönetici yapımcı olarak da görev yapacak. Scott M. Gimple, ‘The Walking Dead’ evreninin baş içerik sorumlusu rolüyle diziyi denetleyecek.

Cohan, ikinci sezondan beri Maggie olarak ‘The Walking Dead’de yer aldı ancak bir sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle 9. sezonun ikinci yarısında ve 10. sezonun çoğunda dizide yer almadı. ABC dizisi ‘Whiskey Cavalier’de oynamaya devam etse de gösterinin on birinci ve son sezonuna giren tam zamanlı ‘Walking Dead’ oyuncu kadrosuna geri döndü.