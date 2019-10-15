Walmart, Alışverişleri Buzdolabına Dizmeye Başladı

Geçtiğimiz süreçlerde açıklanan yeni hizmet ile birlikte Walmart müşterilerinin yaptığı çevrimiçi alışverişler, direkt olarak buzdolabına yerleştirilecek.

Bir Milyon Müşteri Kullanabiliyor

Amerikan market zinciri Walmart, ilginç bir pilot proje programını kullanıma sundu. İlk kez geçtiğimiz Haziran ayında duyurulan bu program ile birlikte yapılan alışverişler, siparişi getirenler tarafından direkt dolaba dizilecek.

Evde kimse olmasa dahi.

Şu an için Amerika'da üç şehirde kullanıma sunulan bu proje, Walmart'ın kamera donanımına sahip 'ortaklarının' evinize girmesini ve gıda ürünlerini doğrudan buzdolabına dizmesini sağlıyor. Bu işlem sırasında kamera üzerinden anlık yayın yapan çalışanlar, mobil uygulama üzerinden kullanıcılar tarafından da izlenebiliyor.

Söz konusu hizmetten faydalanabilmek için çalışanların eve girebilmesini sağlayacak olan akıllı kilidi evin kapısına yaptırmak gerekiyor. 50 dolar fiyata sahip olan bu akıllı kilit ne yazık ki yeterli değil. Bununla birlikte hizmetten faydalanabilmek için her ay 20 dolar ödeme yapılması ve her sipariş için minimum 30 dolar tutarında sepete sahip olunması gerekiyor.

Bu programın nasıl işlediğini görmek isterseniz hemen aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.