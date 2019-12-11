Walmart’ın Otonom Araçlarıyla Market Alışverişi Ayağınıza Geliyor

Marketlerden evlere sipariş teslimatı yapılması düşünçesi uzun zamandır tartışılan bir konu. Şu günlerde ise bazı şirketler bu konuda oldukça ciddi adımlar atarak bunu gerçeğe dönüştürmeye çabalıyor. Örneğin Walmart, Nuro adlı bir şirketle yaptığı iş birliği çerçevesinde, market siparişlerinin otonom araçlarla evlere teslim edilmesine yönelik testlere başlayacağını duyurdu.

Walmart’tan yapılan açıklamada, “Eşsiz büyüklüğümüz ve ölçeğimiz, market siparişlerini milyonlarca ailenin kapısına kadar yönlendirmemize ve endüstrinin geleceği için bir yol haritası tasarlamamıza izin verdi. Bu arada, siparişleri marketlerimizden alıp müşterilerimizin evine kadar götürecek farklı otonom sürüş seçenekleriyle ilgili test sürüşleri yapıyoruz. Bu teknolojinin, market siparişi alma ve teslim etme hizmetimizin ve müşterilerimiz için her günü daha kolay hale getirme hedefimizin doğal bir uzantısı olduğuna inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Aslında bu, Walmart’ın otonom araçları ilk deneyişi sayılmaz. Şirket bu yılın başlarında, Arizona’da market siparişlerinin müşterilere teslim edilmesi için otonom minibüsler kullanmayı planladığını duyurmuştu. Şirket ayrıca, sipariş teslimatlarına yardımcı olması için daha önce Uber gibi bazı ulaştırma firmalarıyla da birlikte çalışmıştı.

Günümüzde birçok firma, teslimat sektöründe yeni şeyler deneyerek statükoya meydan okuyor. Örneğin bazı şirketlerin pizza siparişlerini teslim etmek için robotları kullandığına ya da bazı paketlerin drone’lar ile taşındığına şahit olabiliyoruz.