Walmart'ın Teslimat Robotları Alışveriş Süresini Kısaltacak

Dünyanın en büyük perakendecilerinden biri olan Walmart geçtiğimiz günlerde otomasyon şirketi Alert Innovation ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında oluşturulacak Alphabot robotları depolardan ürün toplayacak ve topladığı ürünleri mağaza çalışanına teslim edecek.

Özellikle depolardaki dev konteynırlarda zaman kaybeden çalışanlar için geliştirilen robotlar, artık bu kişilerin görevlerini üstlenecek. 20 bin metrekarelik bir bölgeye yerleştirilecek olan Alphabot robotlarının en çok ilgileneceği ürünler ise dondurulmuş gıdalar olacak. Bu tip ürünleri çalışanlar için toplayıp getirecek olan robotlar, zamanda büyük tasarruf sağlayacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Walmart başkan yardımcısı Mark Ibbotson, insan gücü yerine robotların kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı. "Marketlerimizden alışveriş yapan müşterilerimiz ürünleri ve diğer taze gıdaları elden alacak olsalar da, mağazada sunduğumuz ürünlerinin büyük çoğunluğu Alphabot sistemi aracılığıyla toplanacak" şeklinde konuşan Ibbotson, teknolojik aletlerin sıkıcı işleri üstlendiğini de dile getirdi.

1800 mağazada online teslimat sunan ve bu anlamda ABD'nin en büyük perakende sistemlerinden olan Walmart, hiç şüphesiz Alphabot robotları sayesinde işlemleri daha hızlı yapacaktır. Çünkü çalışanların tek tek arayarak bulduğu ürünleri bundan böyle robotlar bulacak ve çalışanlara teslim edecek.