Walter White Better Call Saul'a Gelebilir! İşte Detaylar

Breaking Bad'in başrol oyuncusu Bryan Cranston, hayranlarını mutlu eden çok önemli bir açıklama yaptı. Bryan Cranston, Better Call Saul dizisinde Walter White karakterini yeniden canlandırmak istediğini söyledi. Cranston'ın dizinin final sezonunda yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. Bryan Cranston tarafından yapılan açıklamayla ilgili detaylar haberimizde.

Walter White Better Call Saul'a mi Geliyor?

Dünya genelinde çok büyük bir popülariteye sahip olan Breaking Bad, geçtiğimiz aylarda 21. yüzyılın en iyi dizisi seçilmişti. Breaking Bad'in spin off dizisi, Breaking Bad kadar dünya çapında büyük bir etki yaratamadı ancak adından söz ettirmeyi başarıyor. Breaking Bad'in başrol oyuncusu Cranston, dizinin hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.

The One and Only Ivan filminin tanıtımına katılan Bryan Craston, Collider’e yaptığı açıklamada , “Vince Gilligan ve Peter Gould isterse dizide yer almak isterim. Karar vermek için bir saniye bile düşünmem" ifadelerini kullandı. Henüz bir davet almadığını ifade eden Cranston, "Better Call Saul'ün bir sezonu daha var. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Breaking Bad'in spin off dizisi 6. sezon ile ekranlara veda edecek. Emmy ve Altın Küre ödüllerinin sahibi olan dizinin final sezonu 2021 yılının ilk aylarında yayımlanması planlanıyordu ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelendi. Final sezonunun 2021 yılının ortalarında yayımlanması bekleniyor.

Dünya genelinde oldukça popüler olan Breaking Bad'in spin off dizisinin final sezonunda Bryan Craston'un yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor ancak Craston'ın açıklaması dizinin hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Dizinin yapımcıları ilerleyen zamanlarda bir açıklama yapacaktır. Dizinin ilk 4 sezonu popüler dijital yayın platformu Netflix'te yer alıyor.