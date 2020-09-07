War Mongrels, Türkçe Dil Desteği ile Çıkacak

War Mongrels, Türkçe dil desteği ile satışa sunulacak. Eğer gerçek zamanlı strateji türünü seviyorsanız, bu oyunu takibe almayı unutmayın. Detaylar haberimizde.

Destructive Creations tarafından geliştirilmekte olan İkinci Dünya Savaşı temalı ve izometrik kamera açısından oynanan gerçek zamanlı strateji oyunu War Mongrels, geçtiğimiz ay içerisinde duyurulmuştu.

War Mongrels, doğu cephesinde geçiyor. Savaşın bu tarafında birçok yaşam sona ermiş veya değişmişken, cesaret ve dostluk hikayeleri yazılmış ama aynı zamanda da toplumların çarpıklığı ve insan karakterinin karanlık taraflarına dair fazlaca kanıtı ortaya koyuyordu. Hikaye olarak tarihten fazlaca esinlenilmiş olan oyunda, gerilla savaşçısı haline gelen iki Wehrmacht askerinin başından geçenler anlatılacak.

Tercihen tek başınıza veya kooperatif olarak oynayabileceğiniz senaryo boyunca, aynı dava uğruna savaş veren yeni karakterler ile tanıştıkça ekibiniz genişleyecek. Oyundaki her bir War Mongrels karakterinin kendisine özgü avantajları ve yetenekleri olacak ve her bir görev kapsamında stratejinizi bu avantajlara ve yeteneklere ve ayrıca etkileşimli çevreye göre belirlemeniz gerekecek. Oyunda, gerektiğinde kullanabileceğiniz ateşli silahlarınızın da olacağını söyleyelim.

War Mongrels Türkçe Dil Desteği Sunacak

Destructive Creations, yakın bir zaman önce oyunun Steam sayfasını güncelledi. Bu güncellemenin ardından, desteklenen diller arasına Türkçe de eklendi. Böylece War Mongrels, Türkçe arayüz ve altyazı destekleyen oyunların arasına girmiş oldu.

2021 yılında çıkması beklenen oyun, şu anda PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için geliştiriliyor.

Dün yayınlanan ve yirmi beş dakikaya yakın bir uzunluğu olan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.