Warface'e PUBG Modu Geliyor!

Son dönemlerde bir hayli popüler olan battle royale, yani hayatta kalma arenası akımına Crytek'in ücretsiz online FPS oyunu Warface de dahil oluyor.

H1Z1 gibi oyunlarla ortaya çıkan battle royale modunun bu derece popüler olmasının en büyük nedeni şüphesiz ki PUBG. Geçtiğimiz ayların en hızlı yükselişini yakalayan PUBG, kısa süre içinde hem satış, hem de aktif oyuncu anlamında beklenenin üzerine çıkmış, Steam'in en yüksek aktif oyuncu sayısına sahip oyunu haline gelmişti.

PUBG'nin başarısı doğal olarak diğer geliştiricilerin de bu tür içeriklere ağırlık vermesine neden oldu. PUBG'den sonra çıkış yapan Fortnite, ücretli bir oyun olmasına rağmen battle royale modunu ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sundu ve bu sayede bir hayli iyi bir oyuncu sayısı yakaladı. GTA 5 bile battle royale akımına dahil oldu, oyun için yayınlanan ücretsiz Motor Wars indirilebilir içeriğiyle oyunculara GTA Online içinde benzer bir sistem sunuldu. Warface de, bir sonraki güncelleme ile bu moda kavuşuyor.

Crytek'in paylaştığı bilgilere göre Warface'deki battle royale modu için özel bir harita kullanılacak. Sürekli daralan çatışma alanına sahip olan bu çöl haritasının oyundaki en büyük harita olacağı iddia ediliyor. PUBG'den farklı olarak oyuncular haritaya paraşütle inmeyecek, rastgele bir yerde doğarak oyuna başlayacak.

Bu yeni modun Warface'in aktif oyuncu sayısını artırabilmesi muhtemel. Fakat, PUBG'nin başarısını devam ettirebilmesi için önümüzdeki dönemde sıkı çalışması ve kalitesini artırması gerekcek.