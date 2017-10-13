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Warframe'in Açık Dünya Genişlemesi Plains of Eidolon Çıktı!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Oldukça başarılı bir ücretsiz online FPS oyunu olan Warframe'in heyecanla beklenen kapsamlı genişleme paketi Plains of Eidolon çıkış yaptı.

2013 yılında çıkış yapan, çok da yeni bir oyun olmayan ve ücretsiz olarak oynanabilen Warframe, yıllar içinde kendisine duyulan ilgiyi canlı tutmayı başarmış, zamana meydan okumuştu. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Warframe'in, ücretsiz oyunlarda sıkça karşılaşılan "Pay2Win" modelini tercih etmemesiydi. Bu modelde oyunlar ücretsiz olsalar bile oyunda ilerleyebilmek için belli bir ödeme yaparak belli öğeleri satın almanız gerekiyor. Fakat Warframe'de oyuncular ödeme yapmasalar bile oyunda gelişim kaydedebiliyorlardı.

Günümüze kadar klasik bir FPS oyunu olan Warframe'de kapalı koridorlarda ve küçük kapalı mekanlarda savaşıyorduk. Bu anlamda yeni güncellemenin oyunu baştan yaratacağını söyleyebiliriz. Warframe'i açık dünya ile buluşturan Plains of Eidolon güncellemesiyle birlikte oyuncular açık haritalarda çarpışabilecekler, bu geniş alanlarda uçarak yolculuk edebilecekler. Ayrıca maden çıkarma ve balık tutma gibi aktiviteler oyuna ekleniyor.

Plains of Eidolon, oyuna inşa edilebilecek yeni silahları ve yeni bir kahramanı da eklemekte. Eğer Warframe'i oynamayı bıraktıysanız bu yeni güncelleme oyuna dönmeniz için geçerli bir sebep olacaktır. Warframe'i indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Plains of Eidolon genişleme paketinin tanıtım videosu ise burada:

ETİKETLER: ücretsiz fps oyunu warframe açık dünya

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