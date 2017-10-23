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  4. Warhammer: End Times - Vermintide Steam'de 3 Günlüğüne Ücretsiz!

Warhammer: End Times - Vermintide Steam'de 3 Günlüğüne Ücretsiz!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Eğer arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz kaliteli bir co-op FPS oyunu arıyorsanız size güzel bir haberimiz var. Warhammer: End Times - Vermintide adlı oyun 3. gün boyunca Steam üzerinde ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.

Warhammer evreninde geçen Left 4 Dead oyunu olarak tanımlanabilecek Warhammer: End Times - Vermintide'da Ubersreik adlı bir şehre konuk oluyoruzve bu şehri Skaven adı verilen dev sıçan benzeri yaratıklardan temizlemeye çalışıyoruz. Oyunda 5 farklı kahraman mevcut. 4 arkadaş, bu kahramanlardan dilediklerini seçebiliyorlar ve aksiyona dalabiliyorlar.

Warhammer: End Times - Vermintide, yakın mesafeli savaş üzerine yoğunlaşan bir oyun, yani oyunda ateşli silahlar yerine balta, balyoz ve kılıç gibi silahları kullanarak savaşmaktayız. Oyundaki her kahraman kendisine has savaş yetenekleri ve oyun stili de sunuyor.

Warhammer: End Times - Vermintide'ın Steam üzerindeki yorumları gayet iyi, 2015 yılında çıkış yapan oyun halen tatmin edici bir grafik kalitesi sunmakta. Eğer bu oyunu 3 gün boyunca denemek isterseniz kampanyayı kaçırmayın, oyuna kalıcı olarak sahip olmak isterseniz kampanya boyunca devam edecek %75 indirim ile oyunu çok makul bir fiyata satın alabilirsiniz.

Warhammer: End Times - Vermintide'a bu bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz:

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ETİKETLER: ücretsiz fps oyunu Steam Left 4 dead co-op warhammer

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