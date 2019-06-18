WarnerMedia’dan J.J. Abrams’ın Şirketine 500 Milyon Dolar

Bünyesinde HBO ve Warner Bros. gibi dev markaları bulunduran dünyanın en büyük medya şirketlerinden WarnerMedia, Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker’ın yönetmeni J.J. Abrams’ın prodüksiyon şirketi Bad Robot ile 500 milyon dolarlık bir anlaşma yapmanın eşiğinde.

Çok yakın bir zamanda kendi dijital yayın platformunu piyasaya sunacak olan WarnerMedia, Netflix başta olmak üzere piyasadaki diğer rakipleriyle mücadele edebilmek adına çok önemli bir anlaşmanın altına imza atmaya hazırlanıyor.

ABD’li medya devi, Alias, Lost, Fringe ve Cloverfield gibi hit yapımların arkasındaki isim olan J.J. Abrams’ın prodüksiyon şirketi Bad Robot ile masaya oturdu. Hollywood Reporter ’a göre, iki şirketin anlaşması tam 500 milyon dolarlık bir maliyete sahip olacak.

WarnerMedia ve Bad Robot ortaklığının ne kadar süreceği henüz belli değil; ancak Abrams’ın şirketinin, WarnerMedia’nın yeni streaming yayın servisinin yönetimine yardımcı olacağı belirtiliyor.

Abrams şu anda WarnerMedia iştiraki HBO için Westworld’ü üretiyor. Ayrıca Lovecraft Country, Demimonde ve ismi henüz belli olmayan bir bilim kurgu draması da gelişim aşamasında bulunuyor.

Abrams’ın varlığı, WarnerMedia’nın yaklaşmakta olan yayın hizmetine abone olmak için çok iyi bir neden verebilir. Önceki raporlar, hizmetin Yüzüklerin Efendisi ve DC evreni gibi yüksek profilli yapımları içereceği ve aylık 17 dolarlık bir ücrete sahip olacağı yönündeydi. Bu yıl beta sürecine girmesi beklenen platformun, 2020 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.