Warp VPN, Windows ve macOS'a Geliyor

Cloudflare'ın geçtiğimiz yıl Android ve iOS platformlarında kullanıma sunduğu WARP ismindeki VPN hizmeti çok yakında Windows ve macOS'a gelecek.

Warp VPN Bu Yıl Windows ve macOS'da Kullanılabilecek!

Cloudflare tarafından oluşturulan ve trafiğinizi daha hızlı hale getiren WARP, gizliliğe de oldukça fazla önem vermekte. WARP VPN'i kullanırken herhangi bir reklam ile karşılaşmamaktasınız. WARP VPN, iki farklı sürüme sahip. Bir tanesi ücretsiz sürüm bir diğeri ise ücretli sürüm. Ücretsiz sürüm ile ücretli sürüm arasında hız farkı bulunuyor. WARP Plus ile daha yüksek hızlar elde edilmekte ve internet bağlantınız uzun süre boyunca şifrelenmekte.

Warp VPN'in ne zaman Windows ve macOS'da kullanılabileceği açıklanmadı ancak one.one.one.one adresine bir form eklendi. Forma e-posta adresinizi girerseniz Warp VPN'in Windows ve macOS sürümleri çıktığında ilk sizin haberiniz olabilir. Forma burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Warp VPN'in Windows ve macOS sürümlerinin bu yıl ilk olarak beta olarak karşımıza çıkacağı duyuruldu.

WARP VPN uygulaması cihazınızın bataryasını çok fazla harcamamakta. Reklamsız, hızlı ve ücretsiz en iyi VPN uygulamaları arasında yerini alan WARP VPN'i kullanmakta oldukça basit. Hemen aşağıdan Warp VPN'i cihazınıza indirebilirsiniz.