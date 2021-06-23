Warren Buffett Gates Vakfından İstifa Etti

Warren Buffett Gates Vakfından istifa ettiğini duyurdu. 90 yaşındaki milyarder Warren Buffett, Bill Gates ile yakın arkadaş olmasıyla biliniyor. Bill & Melinda Gates Vakfına en çok finans sağlayan isimlerden biri olan Buffett, vakfın mütevelli ekibinden ayrıldığını açıkladı.

90 yaşındaki yatırımcı Warren Buffett geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndaki mütevelli görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Buffett tarafından yapılan açıklamada vakıftan neden ayrıldığı aktarılmadı, ancak Berkshire Hathaway dışındaki tüm şirket kurullarından çoktan istifa ettiğini hatırlattı. Buffett, vakfın yeni CEO'su Mark Suzman'ın olağanüstü bir seçim olduğunu ve her zaman tam destek vereceğini de sözlerine ekledi.

Buffett, "Hedeflerim vakfınkilerle %100 uyumlu ve bu hedeflere ulaşmak için fiziksel katılımıma hiçbir şekilde gerek yok" diye yazdı.

Bildiğiniz üzere Buffett ve Bill Gates uzun süredir yakın arkadaşlar. Buffett'ın son duyurusu, Bill ve Melinda Gates'in boşanma kararı ve Gates'in Microsoft çalışanlarıyla on yıllar önce uygunsuz davranışları hakkında raporlarını açıklamalarından yaklaşık bir ay sonra gelmesiyle dikkat çekiyor.

27 yıllık eşinden boşanmayı bekleyen teknoloji milyarderi Gates hakkındaki raporlar, "bilinenden daha az gurur verici" birisi olduğunu gösteriyordu. New York Times ve Wall Street Journal raporları, Gates'in zaman zaman iş yerine sinirli biri olduğunu ve kendisi için kadın çalışanlarına yönelim gösterdiğini iddia ediyordu.

Warren Buffett'ın Gates Vakfı istifasının sebebi ne?

Bill & Melinda Gates Vakfı 2000 yılında kuruldu. Vakıf, çiftin kişisel servetinin yanı sıra birkaç Gates ailesi ve Buffett tarafından finanse ediliyor. Vakfın web sitesine göre, 2000 yılından bu yana küresel sağlık, yoksulluğun azaltılması ve daha yakın zamanda Covid-19 aşılarının küresel kullanıma sunulmasıyla ilgili çok çeşitli girişimlere yaklaşık 54 milyar dolar harcandı.

Vakıf, boşanma bombasından kısa bir süre sonra rollerinde veya organizasyonda herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

Buffett'in istifa duyurusu, hayırseverlik hedefleri hakkında daha büyük bir açıklamanın parçasıydı. Buffett, yakın zamanda 4,1 milyar dolar değerinde Berkshire Hathaway hissesini sattı ve 2006 yılında şirket hisselerinin tamamını bağış yoluyla dağıttığını açıkladı. Şu anda ünlü milyarderin kalan 238.624 Berkshire hissesi bulunuyor.

Buffett, "Sahada olmaktan ve topu taşımaktan hala zevk alıyorum. Ama benim için dördüncü çeyreği uzatmaya götüren bir oyunda oynuyorum" diyerek yaşlandığını kabul etmişti. Milyarder yatırımcının hayırseverlik hedeflerine kişisel olarak devam edeceği düşünülüyor.