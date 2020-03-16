Warzone 2100, Steam Üzerinden Ücretsiz Olarak Dağıtılıyor

Klasik Gerçek Zamanlı Strateji türünü seven takipçilerimiz için güzel bir haberim var. Warzone 2100 oyununa Steam üzerinden ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Eğer elinizin altında bir alternatif olsun isterseniz, oyunu buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Warzone 2100 aslında epey eski bir oyun. Pumpkin Studios tarafından geliştirilmiş ve 1999 yılında PC ve PlayStation için Eidos Interactive tarafından satışa sunulmuştu. 2004 yılında ise geliştiriciler tarafından kaynak kodu yayınlanmıştı. Hayran topluluğu da o yıldan beri oyunu hayatta tutmaya çalışıyor.

Hikayesi yirmi birinci yüzyılın sonlarına doğru geçen Warzone 2100 oyununda, NASDA adı verilen yeni stratejik savunma sisteminde büyük çaplı bir arıza meydana geliyor. Bunun sonucunda da bir dizi nükleer saldırı ile dünyadaki medeniyetler yok oluyor. Hayatta kalmayı başaranlar ise topluluklar oluşturarak yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedirler. Siz ise diğerlerine göre daha organize olmuş ve savaş öncesi teknolojiyi kullanarak medeniyeti yeniden oluşturmaya çalışan The Project isimli grubun bir üyesisiniz.

Araç tasarım sistemine ek olarak topçu, radar, düşman topçusuna karşı teknolojilerine ağırlık verilen Warzone 2100 oyununda, dört yüzden farklı teknoloji ile devasa araştırma ağacı da bulunuyor. Ayrıca farklı tek oyunculu çatışma modlarının da karşınıza çıkacağını söyleyeyim.

Warzone 2100 için yayınlanmış olan ilk resmi fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.