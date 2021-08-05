CoD: Warzone Duvar Arkasını Görme Hatası Oyuncuları Öfkelendirdi

CoD: Warzone duvar arkasını görme hatası, çoğu oyuncu için bardağı taşıran son damla oldu. Warzone'da her geçen gün yeni bir hata ile karşılaştığını belirten oyuncular, hataların ardı arkasının kesilmemesine tepki göstermeye başladı.

Warzone'da daha önce görünmez olma da dahil olmak üzere pek çok sayıda oyun akışını bozacak, oyuncuların deneyimine zarar verecek hata ortaya çıkmıştı. İçlerinden en sık aralıklarla ortaya çıkan hatanın ise görünmezlik olduğu biliniyor.

Oyuncuların görünmez olmasını sağlayan hata, oyunun geliştirici ekibi tarafından pek çok kez ortadan kaldırılsa da gelecekte yayımlanan bir güncelleme ile oyuncular için yeniden tehdit oldu. Geliştiriciler henüz görünmezlik hatasını tam olarak giderememişken oyuncuları çileden çıkartacak yeni bir hata daha meydana geldi.

CoD: Warzone Duvar Arkasını Görme Nasıl Yapılıyor?

Yeni hata, oyuncuların sanki wall hack (duvar hilesi) ile oynuyorlarmış gibi duvarın arkasından başka oyuncuları görmesine yol açıyor. Bu, oyundaki duvar gibi nesnelerin anlık olarak kaldırılıp eklenmesi ile gerçekleşiyor.

Nesnelerin bazı oyuncularda silinip geri gelmesinin bir tesadüf mü olduğu yoksa oyunda gerçekleştirilen bir şeylerin mi tetiklediği bilinmiyor. Oyuncuların duvarın arkasını görerek başka oyuncuları adil olmayan bir şekilde öldürmesine yol açabilecek hata, bir Reddit kullanıcısı olan Js0uthh tarafından kayda alındı.

Warzone duvar arkasını görme hatasını anbean kayıt altına alan Js0uthh, videoyu oyunun subrettinde (r/CODWarzone) paylaştı. Gönderinin başlığında oyun hatasının kendisine süper güçler kazandırdığını belirten oyuncu, gönderinin altında ise video oyununun sonunda çöktüğünü ve video oyununa yeniden girdiğinde her şeyin düzeldiğini söyledi.

Hata, oyuncunun duvarın arkasından ateş ederek başka bir oyuncuyu öldürmesine olanak sağlamıyor fakat düşmanının nerede olduğunu ondan birkaç metre uzakta olmasına ve aralarında duvar olmasına rağmen görebiliyor ve bu da onu nerede bulabileceğini, onun ne zaman savunmasız olacağını bilmesini sağlıyor.

Call of Duty: Warzone'da hile kullanan oyuncuların sayısı çok fazla olsa da normal oyuncuların karşılaştığı tek sorun bununla sınırlı kalmıyor. Oyunda zaman zaman çeşitli hatalar meydana gelebiliyor ve bazı oyuncular söz konusu hataları kendi yararına kullanabiliyor. Bu da oyun akışının bozulmasına neden olabiliyor.