Warzone Oyuncusu Helikopterin Pervanesiyle 10 Kişi Öldürdü (Video)

Bir Warzone oyuncusu, helikopterin pervanesi ile çok sayıda kişiyi öldürdü. Oldukça ilginç bir şekilde on kişiyi öldüren kişi, bu anları videoya kaydetti ve internet üzerinden yayımladı. Paylaşılan videoya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ile beraber tüm dünyada oldukça popüler hale geldi. Battle royale türünün oyuncular tarafından çok beğenilmesi üzerine oyun firmaları kollarını sıvadı.

Battle royale oyunlarının popüler hale gelmesi sonucunda Call of Duty Mobile, Fortnite, Apex Legends gibi yapımlar çıkışını gerçekleştirdi. Piyasaya sürülen battle royale oyunları arasında Call of Duty: Warzone da yer alıyor.

Warzone Oyuncusu, Öldürmek İçin Silah Yerine Helikopter Kullandı

Helikopter gibi araçlar çevrim içi tabanlı yapımlarda sinir bozucu hale gelebiliyor. Call of Duty: Warzone'da da bir maç esnasında helikopter ile ilgili oldukça sinir bir olay meydana geldi. Bir kişi, yalnızca helikopterin pervanesi ile 10 kişi öldürdü.

Jamcowl kullanıcı ismine sahip olan oyuncu, oyun esnasında kaydettiği videoyu Reddit üzerinden paylaştı. Bir Reddit kullanıcısı, Jamcowl'un gerçekten çok iyi helikopter kullandığını fakat bunun oldukça sinir bozucu olduğunu ifade etti.

Hollowedoutpumpkin kullanıcı ismine sahip bir kişi ise helikopterin klavye ve mouse ile kontrol edilmesinin ne kadar zor olduğu göz önünde bulundurulduğunda Jamcowl'un pilotluğuna saygı duyduğunu söyledi. Bir diğer kullanıcı ise helikopter kullanımının inanılmaz olduğunu belirtti.

Reddit kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan video, 1 dakika 10 saniye uzunluğunda. Oldukça büyük bir başarının altına imza atan oyuncunun paylaştığı viddeoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Call of Duty Warzone Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit (SP1) / Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 / Radeon HD 7950

VRAM: 2 GB

Depolama Alanı: 175 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12.0

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

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