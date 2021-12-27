Warzone Oyuncusu Helikopterin Pervanesiyle 10 Kişi Öldürdü (Video)
Warzone oyuncusu, bir maçta yalnızca helikopterin pervanesiyle 10 kişiyi öldürmeyi başardı. Silah yerine helikopter kullanan kişi, bu anları Reddit'te paylaştı.
Bir Warzone oyuncusu, helikopterin pervanesi ile çok sayıda kişiyi öldürdü. Oldukça ilginç bir şekilde on kişiyi öldüren kişi, bu anları videoya kaydetti ve internet üzerinden yayımladı. Paylaşılan videoya ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ile beraber tüm dünyada oldukça popüler hale geldi. Battle royale türünün oyuncular tarafından çok beğenilmesi üzerine oyun firmaları kollarını sıvadı.
Battle royale oyunlarının popüler hale gelmesi sonucunda Call of Duty Mobile, Fortnite, Apex Legends gibi yapımlar çıkışını gerçekleştirdi. Piyasaya sürülen battle royale oyunları arasında Call of Duty: Warzone da yer alıyor.
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GTA Online kar topu savaşı sırasında beklenmedik bir olay meydana geldi. Kar topu oynayan iki kişi, oldukça ilginç bir durum ile karşı karşıya kaldı.
Warzone Oyuncusu, Öldürmek İçin Silah Yerine Helikopter Kullandı
Helikopter gibi araçlar çevrim içi tabanlı yapımlarda sinir bozucu hale gelebiliyor. Call of Duty: Warzone'da da bir maç esnasında helikopter ile ilgili oldukça sinir bir olay meydana geldi. Bir kişi, yalnızca helikopterin pervanesi ile 10 kişi öldürdü.
Jamcowl kullanıcı ismine sahip olan oyuncu, oyun esnasında kaydettiği videoyu Reddit üzerinden paylaştı. Bir Reddit kullanıcısı, Jamcowl'un gerçekten çok iyi helikopter kullandığını fakat bunun oldukça sinir bozucu olduğunu ifade etti.
Hollowedoutpumpkin kullanıcı ismine sahip bir kişi ise helikopterin klavye ve mouse ile kontrol edilmesinin ne kadar zor olduğu göz önünde bulundurulduğunda Jamcowl'un pilotluğuna saygı duyduğunu söyledi. Bir diğer kullanıcı ise helikopter kullanımının inanılmaz olduğunu belirtti.
Reddit kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan video, 1 dakika 10 saniye uzunluğunda. Oldukça büyük bir başarının altına imza atan oyuncunun paylaştığı viddeoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
Call of Duty Warzone Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit (SP1) / Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 / Radeon HD 7950
- VRAM: 2 GB
- Depolama Alanı: 175 GB kullanılabilir alan
- DirectX: Sürüm 12.0
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
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