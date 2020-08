Wasteland 3 İnceleme Puanları Gün Yüzüne Çıkıyor

Bu senenin sabırsızlıkla beklenen Rol Yapma Oyunu türündeki Wasteland 3 için artık önümüzde fazla bir zaman kalmadı. 28 Ağustos 2020 tarihinde Deep Silver yayıncılığında bizlerle olacak. Her zaman olduğu gibi en büyük merak konularımızdan bir tanesi de Wasteland 3 inceleme puanları. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladılar. Detaylar haberimizde.

Wasteland 3, taktiğin büyük önem arz ettiği zorlu savaşlar, detaylı araştırma ögeler ve etik kararlar vermemizin gerekeceği şaşırtıcı bir hikaye sunumu olan takım tabanlı rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkacak. İster tek başınıza, isterseniz de kooperatif olarak arkadaşlarınız ile oynayabileceksiniz. Altı Ranger karakterini bir araya getirerek takımınızı oluşturduktan sonra, takviyeler (Perk) ve beceriler ile özelleştirme yapabilmeniz mümkün oluyor.

Wasteland 3 İnceleme Puanları Bir Hayli İyi Görünüyor

28 Ağustos 2020 tarihinde Linux, Mac OS, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan Wasteland 3 oyununun Metacritic sitesi üzerindeki ortalaması şu an için 86 / 100. PC platformunda yayınlanan yirmi dört kadar incelemenin yirmi beş kadarı olumlu iken, geriye kalan bir tanesi ise karışık olarak tanımlanmış. PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında ise şu anlık bir ortalama oluşturacak kadar inceleme yayınlanmış değil.

PC platformunda yayınlanan inceleme puanlarının tümüne aşağıdan bakabilirsiniz.

Wasteland 3 İnceleme Puanları