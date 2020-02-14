Wasteland 3'ten Sevgililer Gününe Özel Yeni Fragman

Bugün Sevgililer Günü. Bu özel gün, dünyanın dört bir yanında çeşitli şekillerde kutlanıyor. Deep Silver ve inXile Entertainment, Wasteland 3 için Sevgililer Günü fragmanı yayınlayarak kutlamalara katıldılar.

Oldukça ciddi başlangıç yapıldığı için yanlış fragmanı izlediğinizi düşünebilirsiniz ama kısa bir süre sonra akışın rengi değişiyor. Brygo's Little Vegas isimli mekana giren kahramanlarımız, dışarısı ile tamamıyla tezat bir ortam ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Kendinden geçmiş bir halde müziğe uyum sağlayarak dans eden bireyler, bar, poker masası, kumarhane makineleri ve daha birçok şeyi görebilmek mümkün oluyor. Açıkçası bunların oyuna bir şekilde giz olarak eklenip eklenmeyeceği bilinmiyor ama genel olarak hoş bir sunum olduğunu söylemek gerek.

Bir dakikadan birazcık uzun olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!

Wasteland 3 konusu

Wasteland 3, kıyamet sonrası Colorado eyaletinde ve Desert Rangers topluluğunun hakkında bilgi sahibi olmadığı çorak arazilerinde geçecek. Konuya göre Colorado piskoposu, imparatorluğunu ele geçirebilmek için savaş başlatmak üzere olan çocuklarını durdurması için Desert Rangers topluluğundan yardım istiyor. Bu yardım isteğini kabul eden Desert Rangers için zorlu bir mücadele başlıyor.