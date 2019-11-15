Wasteland 3'ün Çıkış Tarihi Duyuruldu

E3 2018 fuarında yapılan duyuru ile inXile Entertainment, Microsoft tarafından satın alınmış ve Xbox Game Studios bünyesine dahil olmuştu. Şu anda üzerinde çalışmakta olduğu Wasteland 3 de stüdyonun satın alınma sonrasında satışa sunacağı ilk oyunu olacak. Yalnız inXile Entertainment, Xbox Game Studios bünyesinde olmasına rağmen Wasteland 3 Deep Silver tarafından yayınlanacak. Nedeni ise bu anlaşmanın satın alım öncesinde yapılmış olması. Yapılan yeni duyuru neticesinde Wasteland 3, PlayStation 4, PC ve Xbox One için 19 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Serinin devam oyunu, Fig üzerinden başlatılan bağış kampanyası ile 2016 yılının Eylül ayında duyurmuştu. Wasteland 2 için devam niteliğinde geliştirilen Wasteland 3, kıyamet sonrası Colorado eyaletinde ve Desert Rangers topluluğunun hakkında bilgi sahibi olmadığı çorak arazilerinde geçecek. Konuya göre, Colorado piskoposu imparatorluğunu ele geçirebilmek için savaş başlatmak üzere olan çocuklarını durdurması için Desert Rangers topluluğundan yardım istiyor ve bu yardım karşılığında da eyaleti bir üs olarak kullanabileceğimizin sözünü veriyor.

Takım tabanlı rol yapma oyunu olan Wasteland 3, yenilenmiş karmaşık hikaye reaksiyonu ve stratejik çatışma içerecek. Araç kullanımı, çevresel tehlikeler ve revize edilmiş daha akıcı aksiyon sistemi ile çok daha gelişmiş bir oyun olacak. Üssünüz oyunun temel parçası olacak ve yerel halka yardım ettikçe ve bağlamda eyalette itibar kazandıkça ana görevler ve araştırma görevleri kapsamında ne şekilde ilerleneceğiyle ilgili olarak seçimler yapmanız gerekecek. Öte yandan, oyunun dünyasına doğrudan etki edebilecek ahlak seçimleri yapmanız ve fedakarlıklarda bulunmak durumunda kalacaksınız.

Takım tabanlı olması ile ister tek başınıza isterseniz de hikaye odaklı eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan çok oyunculu destek sayesinde arkadaşınızla oynayabileceksiniz. Seçimler uygun görev zamanlarını, araştırılacak bölgeleri, hikaye geçişlerini ve çok daha fazla içeriği açacak.

Son olarak Wasteland 3'ün revize edilmiş diyalog ağacı sistemi sunan derin ve merak uyandırıcı bir hikaye sunacağı söyleniyor.

Inside Xbox programında yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.