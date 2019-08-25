Wasteland 3'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı

inXile Entertainment tarafından geliştirilen Wastland 3, 2020 yılının ilkbahar mevsiminde satışa sunulacak. Çıkışına daha epey bir süre olmasına rağmen, PC kullanıcıları için oyunun sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

Wasteland 3, taktiğin büyük önem arz ettiği zorlu savaşlar, detaylı araştırma ögeler ve etik kararlar vermemizin gerekeceği şaşırtıcı bir hikaye sunumu olan takım tabanlı rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkacak. İster tek başınıza, isterseniz de kooperatif olarak arkadaşlarınız ile oynayabileceksiniz. Altı Ranger'ı bir araya getirerek takımınızı oluşturduktan sonra, takviyeler (Perk) ve beceriler ile özelleştirme yapabilmeniz mümkün oluyor.

Wasteland 3 için açıklanan sistem gereksinimlerine bakacak olursak, en aşağı Intel Core i5 2500K işlemcisi, 8 GB belleği ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7970 ekran kartı olan bir sistem işinizi görecek.

Detayların tamamı için aşağıya bakabilirsiniz.

Wasteland 3 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit) veya Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 2500K veya muadili

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya Radeon HD 7970

Depolama Alanı: 55 GB

Wasteland 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri