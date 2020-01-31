Wasteland Remastered Çıkış Fragmanı Yayınlandı

2018 yılından bu yana beklediğimiz Wasteland Remastered, önümüzdeki ay satışa sunulacak. Önümüzde hemen hemen bir ay olmasına rağmen, inXile Entertainment oyunun çıkış fragmanını yayınladı bile.

Wasteland Remastered, 25 Şubat 2020 tarihinde Xbox One ve PC (Steam ve GOG) için satışa sunulacak. Üçüncü oyunun çıkışı öncesinde hem seriyi en başından tekrardan oynamak isteyen hem de yeni tanışan oyuncular için oldukça güzel bir fırsat oldu. Standart sürüm Steam mağazasında 25 TL ve GOG üzerinde de $14.99 fiyat etiketiyle ön-siparişe açık. Eğer Xbox Game Pass abonesiyseniz de ek bir ücret ödemeden ilk günden oynamaya başlayabileceksiniz.

2087 yılında geçen oyun, Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği arasındaki nükleer savaşın yirmi dokuz yıl sonrasını konu alıyor. Cehenneme dönmüş olan dünya susuzluk, açlık, radyasyon hastalığından kırılırken etrafta bir de çapulcular ve değişime uğramış varlıklar cirit atıyorlar. Siz ise Birleşik Devletler ordusundan geriye kalan kanun adamlarının oluşturduğu Desert Ranger ekibinden bir karakterin rolünde olacaksınız. Göreviniz ise değişime uğramış varlıklardan ve çapulculardan çok daha gizemli ve tehditkar bir hadiseyi araştırmak. Araştırmanız sırasında alacağınız kararların bütün dünyayı etkileyeceğini söyleyeyim. Diğer bir deyişle, dikkatli olmanızda fayda var.

Wasteland Remastered için yayınlanmış olan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.