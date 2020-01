Wasteland Remastered, Önümüzdeki Ay Satışa Sunulacak

Wasteland 3, 19 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak bildiğiniz üzere. Ancak yıl içerisinde göreceğimiz tek Wasteland oyunu bu olmayacak. Uzun zamandır beklenen Wasteland Remastered, 25 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Orijinal Wasteland, 1988 yılında satışa sunulmuştu. 2087 yılında geçen oyun, Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği arasındaki nükleer savaşın yirmi dokuz yıl sonrasını konu alıyor. Cehenneme dönmüş olan dünya susuzluk, açlık, radyasyon hastalığından kırılırken etrafta bir de çapulcular ve değişime uğramış varlıklar cirit atıyorlar. Siz ise Birleşik Devletler ordusundan geriye kalan kanun adamlarının oluşturduğu Desert Ranger ekibinden bir karakterin rolündesiniz. Göreviniz ise değişime uğramış varlıklardan ve çapulculardan çok daha gizemli ve tehditkar bir hadiseyi araştırmak olacak. Araştırmanız sırasında alacağınız kararların bütün dünyayı etkileyeceğini söyleyelim.

Orijinal oyunun mevcut nesle de geleceğinin duyurusu aslında 2018 yılı içerisinde yapılmış ve geçtiğimiz sene satışa sunulacağı söylenmişti. Ne var ki uzun süre ses seda çıkmamıştı. Bugün ise Wasteland Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni duyuru ile Wasteland Remastered oyununun 25 Şubat 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştireceği müjdelendi. PC platformunda Windows Store, Steam ve GOG üzerinden satışa sunulacak olan oyunu, Xbox One platformunda Xbox Game Pass servisi abonesiyseniz ek bir ücret ödemeden de oynayabileceksiniz.

You've been asking, and now we can share... Wasteland Remastered drops in just one more month—February 25 for Windows (Windows Store, Steam, GOG) and Xbox One (with Xbox Game Pass)! pic.twitter.com/qSCqITMRcq

Bu arada geçtiğimiz Kasım ayında Wasteland Remastered oyununun Pre-Alpha versiyonundan karşılaştırma görüntüleri yayınlanmıştı. Elbette son oyundakine yakın bir kalite beklememek lazım ama her şeye rağmen hoş göründüğünü söyleyebiliriz.

Sharing that new Wasteland Remastered keyart felt goooood.



It's Friday, right? Let's keep the good times rolling. Here are a couple pre-alpha comparison shots.



Honoring the original is critically important to us and our partner @kromestudios, while updating visuals, audio, etc. pic.twitter.com/oTymexnnwZ