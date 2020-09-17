Watch Dogs 2 Dahil Üç Oyun Epic Games Store Üzerinde Ücretsiz

Epic Games bu hafta ile ücretsiz oyun şovuna devam ediyor. Bildiğiniz gibi çoğu zaman birden fazla oyunu kullanıcılar ile buluşturan Amerika menşeli yayıncı, yine üç ücretsiz Epic Games Store oyunu ile karşımıza çıktı. Gelecek haftanın oyunu ise şimdilik RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition olarak seçilmiş.

Watch Dogs 2 Dahil Üç Oyun, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Bu haftanın oyunlarından bir tanesi, Ubisoft tarafından 2016 yılında satışa sunulmuş olan Watch Dogs 2 iken diğer ikisi ise Stick It To The Man! ve Football Manager 2020. Mağazaya geçmeden önce, bu oyunların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Stick It To The Man!

Zoink tarafından geliştirilen ve Ripstone tarafından da yayınlanmış olan oyunda, Ryan isimli bir karakteri yönetiyoruz. Sıradan bir günde kasket testi yaparken yaşanan bir kaza sonucunda karakterimiz, özel zihin okuma güçleri ile uyanıyor. Dahası ise beyninin içinden çıkan bir spaghetti kolu da oluyor.

Senaryo boyunca kağıttan oluşan evreni yırtıp, katlayıp, bulduğunuzu yapıştırıcılar ile dünyayı değiştirebileceksiniz. Ne var ki Ray olarak aynı zamanda işlemediğiniz bir suçtan dolayı insanlardan kaçmak durumunda da olacaksınız.

Watch Dogs 2

Serinin yeni oyunu Watch Dogs 2'de ise karşımıza yeni bir kahraman çıkıyor ve yeni bir şehre yolculuk ediyoruz. Kahramanımız olan Marcus, Watch Dogs 2'de suç imparatorları tarafından kontrol edilen San Francisco'yu özgürleştirmek için savaş veriyor. Yine usta bir hacker olan Marcus bu hedefini gerçekleştirmek için DedSec adlı hacker örgütüne katılıyor ve tarihin en büyük hack operasyonunu gerçekleştirmek için işe koyuluyor.

Watch Dogs 2'de düşmanlarımız şehri kontrol edebilmek için ctOS 2.0 adlı işletim sistemini kullanıyorlar. Bu işletim sistemi şehirdeki bütün elektronik sistemleri ve altyapıyı kontrol edebiliyor ve bütün insanları izleyebiliyor. Maceramız boyunca kontrol noktalarını ele geçirerek ve elektronik cihazları hackleyerek bu işletim sistemine bağlı diğer araç ve cihazları kontrol edebiliyor, silah olarak kullanabiliyoruz. Ayrıca 2 boyutlu yazıcılarla kendi silahlarımızı inşa edebiliyoruz. Günümüzde bir hayli yoğun ilgi gören insansız hava araçları da Watch Dogs 2'de kullanabileceğimiz araçlar arasında.

Football Manager 2020

Football Manager 2020, planlama ve gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar ödüllendiren ve menajerleri hem kendi hem de takımlarının kimliklerini geliştirmeye ve iyileştirmeye teşvik eden yeni özellikler ve oyun kontrolleri sunuyor. Diğer oyunların aksine takip edilecek, önceden belirlenmiş bir son veya senaryosu yok, sonsuz olasılık ve fırsat var. Kulüplerin hikayeleri sizin elinizde. 2500 kulüpten biriyle her seviyede başarıya imza atarak en iyi menajerler arasına girin. En iyi oyuncularla sözleşme imzalayıp geleceği şekillendirin, 500.000’in üzerinde “gerçek” oyuncu ve personeli gözleyin. Hazır taktikler yerine kendi eşsiz taktik vizyonunuzu oluşturun ve bunu antrenman sahasında gerçeğe dönüştürün.

Eğer bu oyunlar hoşunuza gitmişse, ücretsiz sahip olabilmek için 24 Eylül 2020 Perşembe günü TSİ 17:59'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacaklar.