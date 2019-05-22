Watch Dogs 3 ile İlgili Yeni Sızıntı Bilgileri Gelmeye Devam Ediyor

Watch Dogs 3 önümüzdeki ay gerçekleşecek olan E3 2019 fuarında duyurulması beklenen oyunların arasında yer alıyor. Geçmişte birçok sızıntı ile gündeme gelen oyunun Londra şehrinde geçeceği, karakterimiz için cinsiyet seçimi yapabilecek olmamız ve ayrıca tabanca ve bıçak kullanımına odaklanılacağı söyleniyordu. Bir süre önce ise Watch Dogs 3 ile ilgili yeni bir sızıntı daha yaşandı. Reddit kullanıcısı brd4eva tarafından sızdırılan bilgiler oyunun Londra şehrinde geçeceğine işaret ediyor olsa da daha fazlası yazılı.

Sızdırılan yeni bilgilere göre, yarı Asyalı yarı İngiliz olan Sarah isimli genç bir hanımefendiyi yöneteceğiz. Daha önceden sızdırılmış olan bilgilerde cinsiyet seçimi yapabileceğimiz söylenmişti ama bir ihtimal hikaye esasen bu karakter için yazılmış olabilir. Yani Assassin's Creed Odyssey oyunundaki gibi bir durum söz konusu olabilir.

Karakterimiz Sarah, terörizm karşıtı bir örgütün siber saldırıları durdurmada uzman bireylerden oluşan alt kolunda çalışıyormuş. Oyundaki görevi ise bir bilgisayar korsan grubuna sızarak hem planlarını bozmak hem de sorumlu kişiyi bulmak olacakmış. Daha önceki sızıntının aksine bu oyunda tabanca ve bıçak kullanımının olmayacağından bahsediliyor. Bunun yerine cop, şok silahı ve ölümcül olmayan daha başka silahlar kullanacakmışız.

brd4eva tarafından sızdırılan bilgilerde Watch Dogs 3 oyununda uyuşturucu batakhanelerini bulup ortadan kaldırmak gibi yan görevler de olacakmış.

Watch Dogs 2 oyunundaki parkur sistemi de daha akıcı ve Watch Dogs 3 oyununun yapısına daha uygun hale gelmesi için revize edilecekmiş.

Son olarak, kaykay kullanımı ve duvarlara resimli yazılar yazma özelliklerinin bulunacağı oyunun geçeceği söylenen Londra şehrinin Chicago ve San Francisco şehirlerine göre siber çılgınlığın daha fazla hissedileceği bir tasarımı olacakmış. Ayrıca çeteler bir araya gelerek isyan başlatacaklarmış ve bu noktada onlara katılıp katılmamak ise tamamıyla bizim kararımıza bırakılacakmış.

Watch Dogs 3 oyununun resmi olarak E3 2019 fuarından iki hafta önce ortaya çıkacağı ve oynanışa dair detayların da fuar sırasındaki Ubisoft konferansında paylaşılacağı söyleniyor. Çıkış tarihi için de bu yılın Kasım ayı belirlenmiş.