Watch Dogs 3, Londra'da Geçebilir

Ubisoft, isim haklarına sahip olduğu oyunların tamamını aynı sene satışa sunmak yerine, dönüşümlü olarak oyuncularla buluşturacakmış gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi bu sene yeni bir Assassin's Creed oyunu ile karşılaşmayacağız. Hal böyle olunca da Watch Dogs 3 oyununun satışa sunulma ihtimali de güçleniyor. Daha önceden sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde, Watch Dogs 3 oyununun Ubisoft Club asistanı Sam tarafından ifşa edildiğinden bahsetmiştik. Yakın bir zaman önce yeni oyunla ilgili ilginç bir söylenti daha çıktı.

Yeni Watch Dogs oyunu için patent kaydı yaptıran Fransız yayıncı Ubisoft, henüz tek bir kelime bile etmiş değil. Ancak yeni oyun ile ilgili yeni söylentiler de çıkmaya devam ediyor. 4Chan sitesi üzerinde Anonymous isimli kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma göre, Watch Dogs 3 bu yıl içerisinde kesin olarak çıkacak. Londra şehrinde geçeceği söylenen devam oyununda, çatışmalar için tabanca gibi küçük ateşli silahlara ve bıçaklara odaklanılacak.

Hack sistemi ise önceki iki oyuna göre çok daha ön planda yer alacak. Son olarak ise, karakterimiz için cinsiyet seçimi yapabileceğiz. Yani kadın veya erkek karakter seçebileceğiz ama aynı Far Cry 5 ve Far Cry: New Dawn oyununda olduğu gibi senaryoyla ilgili herhangi bir farklılık yaşanmayacak.

Bu söylenti, Kotaku sitesinden Jason Schreier tarafından da destekleniyor. Daha önceden Jason Schreier tarafından ortaya atılan iddiaların çoğunluğunun doğru çıkmasına bakacak olursak, Watch Dogs 3 ile ilgili bu söylentilerin doğru çıkma ihtimali büyük olabilir. Kaldı ki karakter cinsiyeti seçiminin Far Cry 5 ile Ubisoft oyunlarında artık bir standart haline gelmeye başlıyor olması da bir dayanak noktası olabilir. Bekleyip de göreceğiz.