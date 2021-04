Watch Dogs Legion 4.0 Güncellemesi Ertelendi: İşte Nedeni!

Watch Dogs Legion 4.0 güncellemesi, çok sayıda oyuncu tarafından uzun bir süredir bekleniyordu. Geliştirici ekip, oyunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen güncellemenin ertelendiğini duyurdu. Peki, oyunda yer alan birçok hatayı düzeltmesi beklenen güncelleme neden ertelendi? Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Ubisoft tarafından geliştirilen Watch Dogs Legion, 29 Ekim 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya temasına sahip olan video oyununun PlayStation 5 sürümü 12 Kasım tarihinde, Xbox Series X ve Xbox Series S sürümleri ise 10 Kasım tarihinde piyasaya sürüldü.

Watch Dogs 2'nin devamı niteliğinde olan Watch Dogs Legion, çıkış yaptığı günden bu zamana kadar pek çok hata ile karşılaştı. Geliştirici ekip, oyun deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyen hataları ortadan kaldırmak için bu zamana kadar pek çok güncelleme yayımladı. Ekip, uzun bir süredir 4.0 güncellemesi üzerinde çalışıyordu.

Bu ayın sonunda yayımlanması planlanan 4.0 güncellemesi ile ilgili oyuncuları üzen bir açıklama yapıldı. Ubisoft, oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden güncellemenin ertelendiğini duyurdu. Geliştirici ekip, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, güncellemeyi yayımlamadan önce çözülmesi gereken bazı sorunlar ile karşılaştıklarını belirtti.

