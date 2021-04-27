Watch Dogs Legion 4.0 Güncellemesi Ertelendi: İşte Nedeni!

Watch Dogs Legion 4.0 güncellemesi, çok sayıda oyuncu tarafından uzun bir süredir bekleniyordu. Geliştirici ekip, oyunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen güncellemenin ertelendiğini duyurdu. Peki, oyunda yer alan birçok hatayı düzeltmesi beklenen güncelleme neden ertelendi? Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Watch Dogs Legion 4.0 Güncellemesi Neden Ertelendi?

Ubisoft tarafından geliştirilen Watch Dogs Legion, 29 Ekim 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya temasına sahip olan video oyununun PlayStation 5 sürümü 12 Kasım tarihinde, Xbox Series X ve Xbox Series S sürümleri ise 10 Kasım tarihinde piyasaya sürüldü.

Watch Dogs 2'nin devamı niteliğinde olan Watch Dogs Legion, çıkış yaptığı günden bu zamana kadar pek çok hata ile karşılaştı. Geliştirici ekip, oyun deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyen hataları ortadan kaldırmak için bu zamana kadar pek çok güncelleme yayımladı. Ekip, uzun bir süredir 4.0 güncellemesi üzerinde çalışıyordu.

Bu ayın sonunda yayımlanması planlanan 4.0 güncellemesi ile ilgili oyuncuları üzen bir açıklama yapıldı. Ubisoft, oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden güncellemenin ertelendiğini duyurdu. Geliştirici ekip, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, güncellemeyi yayımlamadan önce çözülmesi gereken bazı sorunlar ile karşılaştıklarını belirtti.

An update regarding TU 4.0 from the Watch Dogs: Legion team: pic.twitter.com/1eBhDZORFn — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) April 26, 2021

Yeni güncellemenin kalitesinin olabildiğince iyi olmasını istediklerini söyleyen Ubisoft, bu sebepten ötürü güncellemeyi 4 Mayıs tarihine ertelediklerini açıkladı. Görünüşe göre şirket, yeni güncelleme üzerinde büyük bir titizlik ile çalışıyor. Güncelleme hakkında pek detay verilmedi. Bu sebepten ötürü güncellemenin neler sunacağı ile ilgili pek bilgi mevcut değil.

Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft tarafından alınan erteleme kararı, oyuncuların tepki göstermesine neden oldu. Çok sayıda oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden tepkilerini dile getirdi. Bazı oyuncular, oyunun sürekli olarak çöktüğünü ifade etti.

Özgürlük mücadelesi verdiğimiz oyunda şehri baskıcı rejimin elinden kurtarmaya çalışıyoruz. Açık dünya temasına sahip popüler video oyunu, Epic Games Store isimli dijital yayın mağazasında 269 TL fiyat etiketine sahip. Oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.