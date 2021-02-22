Watch Dogs: Legion Çevrimiçi Modu Tarihi Duyuruldu

Eğer Watch Dogs: Legion oyunu arkadaşlarınız ile oynamak istiyorsanız, size bir müjdemiz var. Watch Dogs: Legion çevrimiçi modu yaklaşık iki hafta sonra oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu sayede açık dünya kooperatif görevleri, dört oyunculu taktiksel operasyonlar ve sekiz oyunculu PvP savaşları sizleri bekliyor olacak.

Watch Dogs serisinin güncel oyunu Watch Dogs: Legion, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışa sunulmuştu. Özgürlük mücadelesi verdiğimiz oyunda, DedSec olarak Brexit sonrası Londra’ya gidiyor ve şehri baskıcı rejimin elinden kurtarmaya çalışıyoruz. Seleflerinin aksine bu defa şehirdeki bütün bireyleri yönetebiliyor ve kendilerine özgü becerileri ve yetenekleri ile görevlerimizi tamamlayabiliyorduk.

Çıkışı öncesinde Watch Dogs: Legion ile ilgili planlarından bahseden Ubisoft, Aralık ayı içerisinde yayınlanacak olan güncelleme ile çok oyunculu mod ve PvP desteğinin getirileceğini belirtmişti. Ne var ki oyunun çökme, kaydetme ve daha birçok sorunla dolu olması ve üstüne kaynak kodlarının da sızdırılması ile oldukça problemli bir çıkış yapmıştı. Bu durum karşısında da Fransız yayıncı, planların değiştirildiğini duyurmuştu.

Watch Dogs: Legion Çevrimiçi Modu Ne Zaman Geliyor?

Yapılan yeni duyuru ile Watch Dogs: Legion için planlanan çok oyunculu mod ve PvP desteğinin oyuncuların beğenisine sunulacağı yeni tarihin netleştirildiğini duyurdu. Buna göre, eğer herhangi bir aksilik yaşanmaz ise, 9 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak olan ücretsiz güncelleme ile çok oyunculu mod ve PvP desteğinin serinin yeni oyununa eklenecek.

Verilen detaylara göre kendi içinde farklı birkaç oynanış modu sunulacak. Beraberinizde üç arkadaşınız ile takım olarak, kooperatif modunda Londra şehrinin açık dünyasını gezebilecek ve herkesi örgütleyebileceksiniz. Birlikte görev yapabilecek ve şehrin sokaklarında yeni zorlu mücadelelerin üstesinden gelmenizin gerekeceği dinamik etkinlikler de olacak. Bunların yanı sıra, takım çalışmasının büyük önem arz edeceği Tactical Ops görevleri ve ilk PvP modu olacak Spiderbot Arena da çevrimiçi çok oyunculu moda dahil olacak. Spiderbot Arena, sekiz oyuncunun katılımda bulunacağı yoğun tempolu bir ölüm maçı deneyimi sunacak.