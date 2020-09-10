Watch Dogs: Legion Çıkış Tarihi İleriye Atıldı

Xbox Series X tarihinin netlik kazanmasından sonra, Ubisoft bir başka oyunun satışa sunulma tarihini güncelledi. 29 Ekim 2020 tarihinde çıkması beklenen Watch Dogs: Legion çıkış tarihi ileriye atıldı.

Bu senenin son çeyreğinde, Fransız yayıncı karşımıza Assassin's Creed Valhalla ve Watch Dogs: Legion olmak üzere iki oyun ile çıkacak. Normalinde dönüşümlü olarak çıktıklarını göz önünde bulundurursak, bir ilkin yaşanacağını söylemek doğru olur. Bir başka ilk ise her iki oyunun da aynı ay içerisinde satışa sunulacak olması.

Watch Dogs: Legion Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Temmuz ayında gerçekleştirilen Ubisoft Forward yayınında, Assassin's Creed Valhalla oyununun 17 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacağı duyurulmuştu. Dün Microsoft Xbox Series X konsolunun 10 Kasım 2020 tarihinde geleceğini açıkladıktan sonra, Ubisoft da gecikmeden oyunun aynı günde bizlerle olacağını müjdelemişti. Diğer bir deyişle Assassin's Creed Valhalla, yeni nesil konsolun çıkış oyunları arasında yer alacak.

Fransız yayıncı bu duyurusunun ardından bir başka müjdeli haber daha vererek, esasen 29 Ekim 2020 tarihinde çıkmasını beklediğimiz Watch Dogs: Legion oyununu da 10 Kasım 2020 tarihine erteledi. Bu da demek oluyor ki, Ubisoft Xbox Series S ve X modellerinin çıkış gününde PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One dahil olmak üzere oyuncuların karşısına iki oyun ile çıkmış olacak.

Assassin's Creed Valhalla gibi Watch Dogs: Legion oyununun da PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu alırsanız, platform tercihinize göre PlayStation 5 veya Xbox Series S / X versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabileceksiniz.