Eğer Watch Dogs: Legion oyununu arkadaşlarınız ile oynamak istiyorsanız, bunun için bir süre daha beklemeniz gerekecek. Daha önceden yapılan açıklama doğrultusunda önümüzdeki ay sağlanması beklenen Watch Dogs: Legion çok oyunculu modu ertelendi.

Özgürlük mücadelesi verdiğimiz Watch Dogs: Legion, ilk olarak 29 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulmuştu. Xbox Series için 10 Kasım 2020 ve PlayStation 5 için de 19 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulan yeni oyunda, Brexit sonrası Londra’ya gidiyor ve şehri baskıcı rejimin elinden kurtarmaya çalışıyoruz.

Geçtiğimiz aylarda Watch Dogs: Legion için çıkış sonrası planlarından bahsetmişti, Ubisoft. Buna göre 3 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanacak olan ücretsiz bir güncelleme ile yeni oyuna çok oyunculu mod ve PvP desteği getirilecekti. Çevrimiçi mod kapsamında kooperatif olarak dört kişiye kadar ekip oluşturup, birlikte çeşitli etkinliklere katılabileceksiniz. Ayrıca en az iki en fazla dört oyuncu ile yeni kooperatif görevler, dört kişi kooperatif Tactical Ops görevleri eklenecek. PvP modu ise en az dört en fazla sekiz oyuncunun Spiderbot’ları kontrol ettiği Spiderbot Arena olacak. Ne var ki güncelleme için belirlenen tarih, artık geçerli değil.

Watch Dogs: Legion Çok Oyunculu Modu Ne Zaman Gelecek?

Bildiğiniz gibi Watch Dogs: Legion şu an için ciddi performans sorunları ile oyuncuların bir hayli canını sıkmış durumda. Geçtiğimiz hafta içerisinde oyun için yeni bir güncelleme yayınlanmıştı. 2.20 versiyonlu bu güncelleme ile her bir platform için çökme sorunları dahil çeşitli hata çözümlemeleri sağlanmasının yanı sıra, sadece PC versiyonu için elle kaydetme seçeneği de eklendi. Ne var ki Watch Dogs: Legion, henüz olması gereken noktada değil ve daha fazla çalışmanın yapılması gerekiyor. Bu bağlamda şimdilik tek oyunculu modun sorunlarına odaklanmak isteyen geliştirici stüdyo, beklenen çok oyunculu mod ve PvP desteğini de 2021 yılına bırakma kararı aldı.

Yakın bir zaman önce yeni bir duyuru yapan Ubisoft Toronto, “Oyunun sorunlarını giderme sözümüzün bir parçası olarak Çevrimiçi modu 2021 yılının başlarına erteleme kararı aldık.” yorumunda bulundu ve devam etti: “Bu bize tek oyunculu modun sorunlarını çözmeye odaklanmamıza olanak tanıyacak ve pürüzsüz bir çıkışı sağlama almak için çevrimiçi deneyimi daha fazla test etme imkanı sunacak.”

Bakalım gerçekleştirilen bu erteleme gerçekten de olumlu olarak sonuçlanacak mı? Bunu elbette önümüzdeki zaman zarfı gösterecek. Bizler de bunu merakla takipte olacağız.