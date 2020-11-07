Watch Dogs: Legion'ın Yeni Yaması İle Çökme Sorunu Düzeltiliyor

Oyuncu topluluğu, Watch Dogs: Legion oynarken meydana gelen hatalardan ötürü Ubisoft tarafına şikayetlerini iletmeye devam ediyor. Ubisoft, oyunculardan gelen yoğun şikayetlere ilişkin en son yaptığı açıklamada, oyuncuların başına gelen kaydetme sorunu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oyuncuların bazı sorunlar yaşadığını biliyoruz ve bu sorunları 9 Kasım'a kadar çıkacak bir yamada çözüme kavuşturmayı istiyoruz. Önümüzdeki günlerde yamanın içeriği ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olacağız."

Watch Dogs 2'nin devam niteliğindeki video oyununun çıkış tarihine kadar sabırsızlıkla bekleyen oyuncular, oyun sırasında karşılaştığı hatalar karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmeye devam ediyor. Ubisoft, oyuncuların kaydetme sorununun farkında olduklarını belirtmiş olsa da henüz bu soruna ilişkin bir düzeltme yaması yayımlanmış değil. Oyuncuların büyük bir kısmı hala oyundan çıktıktan sonra oyun içerisindeki ilerlemelerini kaybetmeye devam ediyor ancak Ubisoft, oyuncuların başına gelen çökme gibi bazı önemli hataları ve oyun içerisinde rastlanan diğer küçük hataların düzeltildiği bir yama yayımladı.

Watch Dogs: Legion Çökme Sorununu Düzelten Yama!

Watch Dogs: Legion çökme sorununu ve diğer küçük hataları düzeltmek için önemli bir yama yayımlandı. Yayımlanan yamanın Watch Dogs severlerinin başına gelen oyunun beklenmedik bir anda çökmesi gibi sorunların büyük bir bölümünü düzeltmesi amaçlanıyor.

Yama en az sekiz çökme sorununu ele almanın yanı sıra ray-tracing seçeneğini etkinleştiren oyuncuların başına gelen fps düşmesi gibi sorunları da düzeltmeyi hedefliyor. Bu yama, maalesef ki bazı oyuncuların video oyununun çıkışından bu yana rapor ettiği kaydetme sorununu düzeltmiyor ancak Ubisoft başka bir yamayla birlikte bu sorunun da düzeltileceğini söyledi. Watch Dogs: Legion içi yayımlanan yama ele alınan sorunları aşağıdan öğrenebilirsiniz.

• Yeni bir oyun başlatırken meydana gelen çökme

• DirectX 12 desteklemeyen işletim sistemlerinde oyun DirectX 12 ile başlatıldığında yaşanan çökme

• Fotoğraf galerisini açarken oyunun çökmesi

• Bellek bozulmasından ötürü meydana gelen çökme

• Belirli bölgelerde dolaşırken oyunun aniden çökmesi

• Ray-Tracing ekran kartlarında yaşanan çökme

• Multithreading devre dışı bırakıldığında oyunun çökmesi

• Fare ve klavye kontrol cihazından başka bir kontrol cihazına geçerken oyunun donması veya fps düşmesi

• Ray-Tracing etkinken meydana gelen fps düşüşü