Watch Dogs Legion'dan Otuz Dakikalık Oynanış Videosu

Watch Dogs serisi yeni oyunu ile önümüzdeki sene içerisinde geri dönecek. Watch Dogs Legion adıyla geliştirilmekte olan oyun için E3 2019 fuarındaki duyuru sonrasında uzunca bir oynanış gösterimi yapıldı.

Oynanış videosunun esas kısmı Ubisoft konferansındaki duyuru sırasında gördüğümüz yaşlı Hacker teyze Helen ile başlıyor. Oyunu oynayan Baş Oyun Tasarımcısı Mathieu Berube, videoda da gördüğünüz üzere iletişim listesinden George Penn isimli bir karakteri seçiyor. Bu karakterin açıklama kısmında ise Clan Kelley isimli birisine borcu olduğunu görüyoruz. Berube ise DedSec ekibine katmak için bu karakteri seçiyor. Videonun ilerleyen kısımlarında bu karakterle aramızda geçen konuşmada, Albion şirketinin kendisine şantaj yapmakta olduğunu öğreniyoruz. Görevimiz ise bu noktada belli oluyor: George Penn karakterinin başına dert olan kanıtı ana makineden uçurmak.

Albion şirketinin binasına ulaştıktan sonra, güvenlik kameraları arasında geçiş yaparak ana bilgisayara ulaşıyoruz. Geliştiricilerin söylediğine göre kameralar vasıtasıyla güvenlik görevlilerinin özelliklerini de tarayabiliyormuşuz ki bunu oynanış videosunda da görebilmek mümkün oluyor. Ayrıca vatandaşlar gibi güvenlik görevlileri de DedSec topluluğuna alınabiliyormuş. Netice olarak teyzemiz bahsi geçen kanıtı ana makineden uçurmayı başarıyor ve George Penn de artık ekibimizden birisi oluyor.

Videoda gördüğümüz bir diğer karakter ise az önce paçayı kurtarmasına vesile olduğumuz George Penn. Kendisi üç sınıftan Infiltrator sınıfına giriyor. Karakter ekranının sağ tarafında da gördüğümüz üzere karakterlerimize sınıf tabanlı Perk'ler ekleyebildiğimizi öğreniyoruz. Oynanış videosunda Infiltrator sınıfı için hedefleri uzaktan yere sermenize yarayan Lunge, etraftaki düşmanları işaretlemenizi sağlayan All-Seeing, düşmanlarınızı sersemletebildiğiniz Shockwave ve SMG silahlarına susturucu takabildiğiniz First Strike olmak üzere dört tane görebiliyoruz ama sizin de gördüğünüz üzere toplamda on iki hane var. Bu görevde ise örgütün kontrolünü eline almaya çalışan Sycorax isimli hilekar bir casusun peşine düşüyoruz. Her ne kadar başta George Penn ile başlanmış olsa da sonradan başka bir DedSec üyesi olan Lyle Bigelow isimli bir karaktere geçiş yapılıyor. İkinici oyundan da aşina olduğumuz üzere Drone kullanımını da gördüğümüz bu kısımda, Assassin's Creed Odyssey oyunundan aşina olduğumuz görünmez olma özelliğinin de bu oyunda yer aldığını görebiliyoruz. Bu özellik sayesinde hem kendimizi hem de yere serdiğimiz düşmanlarımızı gizleyebiliyoruz. Hatta ve hatta Watch Dogs 2 oyunundan aşina olduğumuz bir mekaniği de görüyoruz.

Videonun son kısmında ise Watch Dogs Legion oyunundaki bir diğer sınıf olan Enforcer sınıfını görüyoruz. Bu sınıf adından da anlaşılacağı üzere çatışmanın gerekli olacağı görevler için biçilmiş kaftan. Zaten Enforcer sınıfına geçişimizden bir süre sonra karakterimiz Courtney Wilson, DedSec ekibine kurulan tuzak neticesinde yoğun bir çatışmaya giriyor ve yaralanıyor. Bu noktada teslim olmak veya kalkıp savaşmaya devam etmek üzere iki seçeneğiniz var. Videoda gördüğümüz üzere oynayan kişi kalkıp savaşmayı seçiyor ama ne yazık ki kalıcı ölüm sistemi nedeniyle karakterimizi sonsuza kadar kaybediyoruz.