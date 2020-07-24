Watch Dogs Legion Direniş Fragmanı Yayınlandı

Watch Dogs serisinin yeni oyunu bu yıl satışa sunulacak. Çıkışa doğru geri sayım devam ederken, Ubisoft da yeni tanıtımlar yapıyor. Yeni Watch Dogs Legion direniş fragmanı Türkçe altyazılı olarak yayınlandı.

Watch Dogs Legion ile seride alışılmışın dışına çıkılıyor. İlk oyun daha çok kişisel bir meseleye dayalıyken, ikinci oyun ise küçük bir korsan grubunun San Francisco şehri için verdiği savaşı konu alıyordu. Her iki oyunda da tek bir karakter yönetiyorduk.

Bu defa tek bir karaktere bağlı kalmaksızın, şehirdeki bütün herkesi yönetebilmek mümkün olacak. Bunun temelinde elbette Brexit sonrasındaki Londra halkının devlet ve sokaklarda dolaşan özel askerler tarafından gözetim altında tutulmasına ve suç örgütü tarafından sömürülmesine karşı, şehir genelinde başlayan direniş var. Yayınlanan fragman ise direnişe özel olarak hazırlanmış.

Watch Dogs Legion Direniş Fragmanı Harika Görünüyor

Watch Dogs Legion oyunundaki amacımız, Londra şehrini baskıcı devlet yönetiminden kurtarmak ve özgürlüğüne kavuşturmak olacak. Ancak bu, bir kişi veya bir grubun sorumluluğunda değil. Şehir genelindeki güçlü bir direniş söz konusu ve haliyle ekibinize katabileceğiniz bir sürü kişi var. Fragmanda da görebileceğiniz üzere dahi bilgisayar korsanlarından ağır işçilere kadar, uğrunda savaşacakları bir şeyleri ve eşsiz kabiliyetleri olan sıradan insanları onlarla ilgili ekibinize alabilirsiniz. Ne var ki öncesinde o kişi ile ilgili görevi tamamlamanız gerekiyor. Sonrasında ise uygun olan bir başka görevde onu seçerek işinizi daha kolay halledebiliyorsunuz.

Yayınlanan Direniş fragmanında ayrıca daha önceden görmediğimiz oynanış kısımlarını da görme fırsatımız oluyor. Türkçe altyazılı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!