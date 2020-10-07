Watch Dogs: Legion İçerik Desteği Detaylandırıldı

Ubisoft, Watch Dogs: Legion içerik desteği hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Görünüşe göre bir hayli yoğun olacak ve beklediğimize değecek. Detaylar haberimizde.

Fransız yayıncının önemli serilerinden olan Watch Dogs, uzun bir sessizliğin ardından bu yıl yeni geri dönecek. 29 Ekim 2020 tarihinde PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için satışa sunulacak olan Watch Dogs: Legion, 10 Kasım 2020 tarihinde Xbox Series S / X ve 12 Kasım 2020 ve 19 Kasım 2020 tarihlerinde de PlayStation 5 kullanıcıları ile buluşacak. Çıkışına yaklaşık üç hafta bir süre kala Watch Dogs: Legion ile ilgili yeni bir duyuru yapan Ubisoft, oyunun çıkışı sonrasında yayınlanacak olan içerikler hakkındaki merak edilen detayları gün yüzüne çıkarttı.

Watch Dogs: Legion İçerik Desteği Doyurucu Olacak

Verilen detaylara göre 3 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile çevrimiçi mod desteği ve PvP modu getirilecek. Çevrimiçi mod kapsamında kooperatif olarak dört kişiye kadar ekip oluşturup, birlikte çeşitli etkinliklere katılabileceksiniz. Ayrıca en az iki en fazla dört oyuncu ile yeni kooperatif görevler, dört kişi kooperatif Tactical Ops görevleri eklenecek. PvP modu ise en az dört en fazla sekiz oyuncunun Spiderbot’ları kontrol ettiği Spiderbot Arena olacak.

2021 yılı içerisinde ücretsiz tek oyunculu ve çok oyunculu içerikler yayınlanmaya devam edilecek. Bu yeni içeriklerin arasında yeni yetenekleri olan yeni karakterler, yeni görevler ve New Game+, Invasion ve daha fazla PvP modlarının olacağı söyleniyor.

Fransız yayıncı, verdiği bilgilerde Season Pass içeriğine de değinildi. Özel sürümlerin içeriğinde bulunacakken bağımsız olarak satın alabilmeniz mümkün olacak. Season Pass sahipleri, Aiden Pierce karakterini yönetecekleri Watch Dogs: Legion - Bloodline içeriğine ek olarak, ikinci oyundan Wrech karakterine, Assassin’s Creed ile bağlantılı olarak Assassin Order üyesi Darcy ve zihin kontrolü yeteneği olan Mina karakterine erişim hakkı kazanacaklar.

Son olarak, Watch Dogs: Legion oyunun çevrimiçi modlarında kaydedilecek olan aşama nesiller ve platformlar arası taşınabilecek. Yani mesela PlayStation 4 veya 5 üzerinde oynuyorsanız, PC platformundan devam edebileceksiniz. Ne var ki tek oyunculu içerikler kullandığınız platform ailesi ile sınırlı tutulacak. Örneğin Xbox One üzerinde oynuyorsanız, kaydettiğiniz aşamayı Xbox Series S / X’e taşıyabileceksiniz.

Serinin yeni oyunu için yayınlanan iki yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.