Watch Dogs Legion Oyununda Beş Farklı Hikaye Konusu Olacak

Watch Dogs Legion önümüzdeki senenin iddialı yapımları arasında yer alıyor. E3 2019 fuarında yapılan oynanış gösterimi ile büyük sükse yapmıştı. Ama oyunların temel taşlarından olan hikaye işleyişi halen kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Yeni oyunda tek bir karakter yerine şehirdeki hemen her karakteri yönetebilecek olmak son derece dahiyane bir fikir ve bu konuda Fransız yayıncıyı bir kez daha tebrik ediyoruz. Ancak hikaye bu oynanış sisteminin gölgesinde kalırsa oyuncuların tepkisini çekebilir.

Geçtiğimiz günlerde detaylandırılan kalıcı ölüm sistemi sayesinde fondaki hikayenin DedSec örgütü için yazıldığını ve bir karakterin kalıcı olarak ölmesi durumunda diğerlerinin senaryoyu devam ettireceklerini öğrenmiştik. Spiel Times tarafından Oyun Tasarım Yönetmeni Kent Hudson ile yapılan yeni röportaj, hikaye konusunda yüreklere su serpti.

Hikayenin halen kilit nokta olduğunu dile getiren Hudson, "Herhangi birisi olarak oynamanın yaptığımız simülasyon ile çılgın bir teknolojik gelişim olduğunu biliyorum ama hikaye halen oyunun büyük bir parçası." yorumunda bulundu ve devam etti. "Markanın büyük bir parçası ve bu oyun farklı değil. Oyunda beş farklı hikaye konusu var, yani beş ana - isterseniz araştırma dizisi olarak da adlandırabilirsiniz - ve her biri konusal merkez noktalarından birine bağlı olacak."

Geliştirici ekibin hikaye konusundaki kuşkuları göz önünde bulunduruyor olmaları oldukça iyi bir şey. Bakalım yeni oynanış sistemi ile hikaye örgüsünü aynı potada ne derece başarılı bir şekilde eritecek? Bekleyip göreceğiz.

PlayStation 4, PC, Xbox One ve Stadia için geliştirilmekte olan Watch Dogs Legion, 6 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacak.