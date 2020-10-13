Fransız yayıncı, oldukça ilginç bir deneyim sunacak olan oyunu ile ilgili beklenmedik bir değişikliğe gitti. Öyle ki Watch Dogs: Legion PC gereksinimleri güncellendi. Eğer görsel ziyafet yaşamak istiyorsanız, bir RTX 3080'e bakar. Detaylar haberimizde.

Bizleri Brexit sonrasındaki Londra'ya götürecek olan oyunda, bu defa tek bir karaktere bağlı olmayacağız. Baskıcı rejimi yok edip de şehri özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele edeceğimiz yeni Watch oyununda, karşımıza çıkan herkesi yönetebilmemiz mümkün olacak. Nesil geçişine denk gelecek olan Watch Dogs: Legion, mevcut nesil konsollar ve PC için 29 Ekim 2020, Xbox Series S / X için 10 Kasım 2020 ve PlayStation 5 için de 12 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuru ile Watch Dogs: Legion PC sistem gereksinimleri, Ubisoft tarafından duyurulmuştu. Ne var ki bu sistem gereksinimlerinde sürpriz bir yeni gelişme yaşandı ve güncellemeye gidildi.

Watch Dogs: Legion PC Gereksinimleri RTX 3080 Öneriyor!

Gerçekleştirilen güncelleme sonrasında yayınlanan yeni Watch Dogs: Legion PC sistem gereksinimlerine bakacak olursak, yine Işın İzleme teknolojisinin açık ve kapalı olması durumuna göre farklı farklı kategorize edilmiş olduğunu görüyoruz. Ne var ki artık olabilecek en gerçekçi deneyimi yaşamak istiyorsanız, ekran kartınızın NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti değil de RTX 3080 olması gerekiyor.

Sistem gereksinimlerine baktığımızda, yeni Watch Dogs oyununu rahat bir şekilde oynayabilmek için en aşağı Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemcili, 4 GB belleği olan NVIDIA GeForce GTX 970 veya GTX 1650 veya AMD Radeon R9 290X ekran kartı ve 8 GB bellekli bir bilgisayar işinizi görecek.

Yayınlanan yeni sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Watch Dogs: Legion Düşük Ayarlar (1080p) - Işın İzleme Kapalı

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1650 veya AMD Radeon R9 290X

Ekran Kartı Belleği: 4 GB

Bellek: 8 GB

Depolama Alanı: 45 GB

Watch Dogs: Legion Yüksek Ayarlar (1080p) - Işın İzleme Kapalı

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1600

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / GTX 1660 S veya AMD Radeon RX 480

Ekran Kartı Belleği: 6 GB

Bellek: 8 GB

Depolama Alanı: 45 GB

Watch Dogs: Legion Yüksek Ayarlar (1440p) - Işın İzleme Kapalı

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 5 3600

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 S veya AMD Radeon RX 5700

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Bellek: 16 GB

Depolama Alanı: 45 GB

Watch Dogs: Legion Ultra Ayarlar (4K) - Işın İzleme Kapalı

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 7 3700X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti veya GeForce RTX 3080

Ekran Kartı Belleği: 10 GB

Bellek: 16 GB

Depolama Alanı: 45 GB

Watch Dogs: Legion Yüksek Ayarlar (1080p) - Işın İzleme Açık

Işın İzleme Orta

DLSS Kalite

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060

Ekran Kartı Belleği: 6 GB

Bellek: 16 GB

Depolama Alanı: 45 GB

Watch Dogs: Legion Çok Yüksek Ayarlar (1440p) - Işın İzleme Açık

Işın İzleme Yüksek

DLSS Kalite

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 5 3600

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Bellek: 16 GB

Depolama Alanı: 45 GB

Watch Dogs: Legion Ultra Ayarlar (4K) - Işın İzleme Açık