Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine ve Gods & Monster Ertelendi

Yayıncılar üç ayda bir gerçekleştirdikleri finansal konferanslar ile hem yatırımcıları hem de analistleri, mali durum ve stratejileri hakkında detaylıca bilgilendiriyorlar. Ubisoft da yakın zaman önce bir finansal konferans gerçekleştirdi. Ancak bu konferans hem iyi hem de kötü haberleri beraberinde getirdi.

Önce kötü haberi verelim. Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine ve Gods & Monsters oyunları 2021 mali yılına kaydırıldılar. Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine için 2020 yılının başları işaret edilirken, Gods & Monsters 25 Şubat 2020 ve Watch Dogs Legion da 6 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacaktı. Şu an için net bir tarih verilemiyor ama bu oyunlar artık 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 aralığındaki bir zamanda satışa sunulacaklar.

Üst Yönetici Yves Guillemot yaptığı açıklama ile bu kararın alınmasında Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununun büyük etkisinin olduğunu belirtti. "Ghost Recon: Breakpoint'in ilk haftasındaki eleştirel geri dönüş ve satışları fazlasıyla hayal kırıklığına uğratıcıydı." yorumunda bulunan Guillemot, Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine ve Gods & Monsters oyunlarını kastederek devam etti. "Bu oyunların her birinin halihazırda güçlü kimliği ve yüksek potansiyeli olsa da oyuncular için en iyi deneyimi sunmak için kendi yeniliklerini kusursuz bir şekilde aktarabilmelerini sağlamak için daha fazla geliştirme zamanı vermek istiyoruz."

İyi haber ise 2021 finansal yılında satışa sunulacak olan ik yeni AAA oyun daha bulunuyormuş. Yani bu, bir finansal yılda beş Ubisoft oyunu göreceğimiz anlamına geliyor. Bahsi geçen iki gizemli oyun ise büyük serilerin devam oyunları olacakmış. Aslına bakarsanız bunlardan bir tanesini tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. İçlerinden bir tanesi büyük ihtimalle sıradaki Assassin's Creed oyunu olacak ve nesil geçişine denk geleceği için Project Scarlett ve PlayStation 5 platformlarında da göreceğiz. Diğeri ise tahmin edilmesi biraz zor görünüyor. Belki yeni bir Far Cry oyunu veya 2013 yılından beri sesi soluğu çıkmayan Splinter Cell serisinin yeni oyunu olabilir. Belki de Fransız yayıncının kafasına taş düşmüştür de Prince of Persia serisini diriltmeye karar vermiştir?

Ubisoft şimdilik bu gizemli oyunlar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor ama muhtemelen E3 2020 fuarında duyuruları yapılabilir. Gelişmeleri takip edeceğiz.