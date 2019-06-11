Watch Dogs Legion Resmi Olarak Tanıtıldı, İşte İlk Detaylar

Son birkaç aydır türlü türlü sızıntılarla gündeme gelen yeni Watch Dogs oyunu, Amazon UK üzerinde yaşanan sızıntı sonrasında Ubisoft tarafından onaylanmıştı. Dün gece gerçekleşen E3 2019 konferansında ise serinin yeni oyununu resmi olarak gördük. İşte karşınıza Londra şehrinde geçecek olan Watch Dogs Legion!

Watch Dogs Legion tanıtımı güzel bir oynanış videosu ile yapıldı. Yaşanan sızıntılar ışığında, serinin yeni oyununun konusu Brexit sonrası bir Londra şehrinde geçecek ve otoriter yeni hükümete karşı verilen savaşın etrafında dönecek. Daha önceden de öğrendiğimiz üzere, Watch Dogs Legion oyununda belirli bir ana karakterimiz olmayacak. Birden fazla DedSec karakterini yöneteceğiz. Her bir karakterin de kendisine özgü becerileri olacak.

Videoda gördüğünüz üzere oyunda kalıcı ölüm (permadeath) sistemi kullanılıyor. Mesela oynanış kısmının açılışında gördüğümüz Ian karakterinin ilerleyen kısımdaki ölümünden sonra, oyun bizi karakter menüsüne atıyor ve DedSec üyesi başka bir karakter olan Helen isimli yaşlı bir teyzeye geçiş yapıyoruz. Yalnız yaşlı olduğuna falan bakmayın, kendisinden beklenmeyecek kadar becerikli.

Videoda gösterilen görev ise askeri Drone araçlarına karşı yardımcı olabilecek Jimmy isimli bir şahsı bulmak. İlerleyen kısımda ise yaşlı teyzemiz Jimmy isimli kişiyi bulduktan sonra, Naomi adlı bir başka DedSec karakterine geçiş yapılıyor. Bitişte ise bahsi geçen Jimmy Shaw karakterinin oynanabilir hale geldiğini görüyoruz. Bir diğer deyişle, herhangi bir kişiyle oynayabilmeniz için öncelikle o kişiyi ekibe almanız gerekiyor. Bu kişileri Londra şehrinin nüfusundan seçebiliyorsunuz. Bir diğer deyişle, hemen herkes ekibinize katılımda bulunabilir.

Ayrıca açacağınız farklı Perk'ler ile DedSec ekibinizdeki her bir üyeyi tercih ettiğiniz oynanış stiline göre özelleştirebiliyorsunuz. Bununla birlikte oyunda bulunacak olan Hacker, Infiltrator ve Assault sınıflarındaki her bir karaktere seviye atlatmak da mümkün oluyor.

Son olarak, Watch Dogs Legion oyununun Gold sürüm, Ultimate sürüm ve Koleksiyoncu sürümü olmak üzere üç farklı özel sürümü bulunuyor. Gold sürümü aldığınız zaman, oyuna üç gün erken erişim sağlama hakkınız olacak. Bunun yanı sıra bu sürümün içerisinden çıkacak olan Season Pass eklentisiyle beş yeni hikaye, benzersiz yetenekleri olan dört ikonik kahraman ve anında erişim sağlayabileceğiniz bir hikaye olacak.

Ultimate sürümde ise Gold sürümünün içeriğine ek olarak, içinde üç benzersiz karakterin bulunduğu Urban Jungle Pack, üç maske ve dört haftalık VIP statünüz olacak.

Koleksiyoncu sürümü ise Ultimate sürümünün içeriğine ek olarak, oyun içi Ded Coronet maskesinin reprodüksiyonu, Watch Dogs Legion oyununun metal kutulu sürümü, üç çıkartma seti, bir poster ve üç gün erken erişim hakkınız olacak.

Eğer standart sürüm, Gold sürüm, Ultimate sürüm veya koleksiyoner sürümünü ön-sipariş ile alırsanız, içeriğinde bir maske, tabanca ve araçlar için altın kaplamanın çıkacağı Golden King içeriği hediyeniz olacak.

6 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, PC, Xbox One ve Stadia için satışa sunulacak olan Watch Dogs Legion için yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.