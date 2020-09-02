Watch Dogs: Legion RTX 30 Serisi Kartlarıyla Ücretsiz

Ünlü ekran kartı üreticisi, oyun severler için yeni bir kampanyanın müjdesini verdi. Watch Dogs: Legion RTX 30 serisi kartlarla ücretsiz gelecek. Detaylar haberimizde.

NVIDIA, dün yaptığı etkileyici sunum ile GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarını tanıttı. Eski nesil grafik işlemcilerine oranla iki kat fazla performans ve verimlilik sağlayan NVIDIA Ampere mimarisine dayalı olacak RTX 30 serisi ekran kartları, rekabetçi oyunculara yönelik NVIDIA Reflex, yayıncılar için NVIDIA Broadcast ve gerçek zamanlı bilgisayar grafik motorları kullananlar için de NVIDIA Omniverse Machinima gibi yenilikler ile de geliyor.

GeForce RTX 30 Serisi ile Watch Dogs: Legion Ücretsiz

Bahsi geçen sunum sonrasında NVIDIA, oyuncuları sevindiren bir kampanyanın da duyurusunu yaptı. GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3090 ekran kartlarından bir tanesini veya içerisinde bu ekran kartlarından bir tanesinin bulunduğu bir sistemi tercih edenler, ücretsiz Watch Dogs: Legion oyununun da sahibi olacak. Ayrıca yanında yıllık GeForce Now Founders üyeliği de geliyor.

Bu yeni kampanya, GeForce RTX 3080 ekran kartının satışa sunulacağı 17 Eylül 2020 tarihinde başlayacak. Bitişi ise 29 Ekim 2020 olarak belirlenmiş olsa da, stokların tükenmesi durumuna göre daha erken sona erecek.

Ücretsiz Watch Dogs: Legion ve yıllık GeForce Now Founders kampanyasından faydalanabilmek için, kutudan çıkan kodları 17 Eylül 2020 ile 30 Kasım 2020 tarihleri arasında tanımlamanız gerekecek. Aksi takdirde faylanamabilmeniz mümkün olmayacak.

Son olarak, kampanyaya katılacak olan bayiler henüz açıklanmış değiller ama ülkemizde de geçerli olacağını söyleyelim. Bununla birlikte çoğu dijital mağazada bu kampanyaya dair ayrı bir sayfayı göreceğiz. Şartlara ve koşullara ise buradan bakabilirsiniz.